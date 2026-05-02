Matvey Safonov absent avec le PSG : L'annonce officielle qui va laisser des regrets à Lucas Chevalier

Pierrick Levallet

Avant de retrouver le Bayern Munich pour le choc retour des demi-finales de la Ligue des champions, le PSG reçoit le FC Lorient ce samedi en Ligue 1. Luis Enrique a décidé de laisser Matvey Safonov au repos pour cette rencontre, de quoi donner des regrets à Lucas Chevalier, qui pourrait pu avoir un peu de temps de jeu s’il n’était pas blessé.

Ce samedi, le PSG reçoit le FC Lorient en Ligue 1, à quelques jours du choc retour contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Luis Enrique a alors décidé de ménager certains joueurs et de se présenter face aux Merlus avec un groupe particulièrement remanié. Et une absence risque de donner des regrets à un certain Lucas Chevalier, blessé et dont la situation se veut plutôt délicate depuis janvier.

Matvey Safonov absent contre Lorient ce samedi Comme révélé par le PSG, Luis Enrique a choisi de se passer des services de Matvey Safonov pour la réception du FC Lorient. Le technicien espagnol laisse le portier russe au repos en marge du déplacement sur la pelouse du Bayern Munich mercredi prochain. Tout porte à croire que Renato Marin sera donc titulaire dans les buts parisiens ce samedi. S’il n’avait pas été blessé, Lucas Chevalier aurait pu saisir cette chance pour prouver de quoi il est capable.