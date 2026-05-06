«Ça en dit long sur sa personnalité» : Dans l’intimité du vestiaire du PSG, un ancien joueur s’exprime sur Ousmane Dembélé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Essentiel dans le jeu de Luis Enrique, Ousmane Dembélé est également déterminant en dehors du terrain comme l’a souligné Danilo Pereira, passé par le Paris Saint-Germain entre 2020 et 2024, avant la demi-finale retour de Ligue des champions entre son ancien club et le Bayern Munich.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2023, Ousmane Dembélé a changé de dimension dans la capitale. L’international français, irrégulier et en proie à de nombreuses blessures au FC Barcelone, s’est mué en taulier sous les ordres de Luis Enrique. Le Ballon d’Or 2025 est ainsi devenu un pion essentiel sur le terrain, mais également en dehors.

« Il mène l’équipe par l’exemple et aussi par sa voix » Interrogé par Le Parisien, Danilo Pereira, qui l’a côtoyé au PSG lors de la saison 2023-24, est revenu sur l’importance de son ancien coéquipier. « Ousmane est bien plus mature. Il a une influence considérable sur la manière dont le PSG joue, car les gens croient en lui. En ressentant cette importance, il parvient à être très influent et il sait conclure les occasions comme personne d’autre. Il mène l’équipe par l’exemple et aussi par sa voix. On le voit souvent frustré quand le pressing n’est pas bien organisé, et il est le premier à essayer de redresser la situation. C’est quelque chose qui mérite d’être salué dans cette version améliorée de Dembélé », estime le Portugais.