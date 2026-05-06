Bayern Munich-PSG : La mise en garde de Samir Nasri sur Canal+

Ancien joueur d’Arsenal, Samir Nasri estime que la formation anglaise peut déjouer les pronostics le 30 mai prochain à Budapest. Alors que le vainqueur de la double confrontation entre le PSG et le Bayern Munich apparaît comme le favori pour la finale de la Ligue des champions, le consultant de Canal+ a prédit un match « compliqué » après la victoire des Gunners contre l’Atlético.
Grâce à sa victoire face à l’Atlético de Madrid (1-0, 1-1 à l'aller) sur un but de Bukayo Saka, Arsenal retrouve la finale de la Ligue des champions, vingt ans après sa défaite contre le FC Barcelone en 2006 au Stade de France. Les hommes de Mikel Arteta vont affronter le vainqueur de l’autre demi-finale opposant le PSG au Bayern Munich (5-4 pour le club de la capitale à l'aller) qui sera le favori à la victoire finale pour de nombreux observateurs. Mais pour Samir Nasri, Arsenal est capable d’un grand coup.
« Ce sont souvent des matchs fermés »
« Je pense que ce sera très difficile pour le Bayern ou le PSG de jouer cette équipe-là en finale, a prédit l’ancien joueur d’Arsenal sur Canal+. La pression prend souvent le pas sur le jeu, mis à part la finale de l’an dernier où le PSG a fait une démonstration. Ce sont souvent des matchs fermés. Ça va être très compliqué. »
Bukayo Saka a sa préférence, mais la garde secrète
Présent sur CBS après la demi-finale retour de Ligue des champions remportée par Arsenal, Bukayo Saka a justement été interrogé sur l’adversaire qu’il voudrait affronter le 30 mai prochain à la Puskás Aréna de Budapest. « Tu ne peux pas me poser cette question. Je devrais te donner une réponse toute faite, s’est amusé le joueur d’Arsenal. Au fond, tu sais bien qui on aimerait affronter en finale. C’est tout ce que je dis ».