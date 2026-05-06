Bayern Munich-PSG : La mise en garde de Samir Nasri sur Canal+

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien joueur d’Arsenal, Samir Nasri estime que la formation anglaise peut déjouer les pronostics le 30 mai prochain à Budapest. Alors que le vainqueur de la double confrontation entre le PSG et le Bayern Munich apparaît comme le favori pour la finale de la Ligue des champions, le consultant de Canal+ a prédit un match « compliqué » après la victoire des Gunners contre l’Atlético.

Grâce à sa victoire face à l’Atlético de Madrid (1-0, 1-1 à l'aller) sur un but de Bukayo Saka, Arsenal retrouve la finale de la Ligue des champions, vingt ans après sa défaite contre le FC Barcelone en 2006 au Stade de France. Les hommes de Mikel Arteta vont affronter le vainqueur de l’autre demi-finale opposant le PSG au Bayern Munich (5-4 pour le club de la capitale à l'aller) qui sera le favori à la victoire finale pour de nombreux observateurs. Mais pour Samir Nasri, Arsenal est capable d’un grand coup.

« Ce sont souvent des matchs fermés » « Je pense que ce sera très difficile pour le Bayern ou le PSG de jouer cette équipe-là en finale, a prédit l’ancien joueur d’Arsenal sur Canal+. La pression prend souvent le pas sur le jeu, mis à part la finale de l’an dernier où le PSG a fait une démonstration. Ce sont souvent des matchs fermés. Ça va être très compliqué. »