«Elle était choquante» : La question sur le PSG qui fait réagir Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

La saison a été rythmée pour le PSG, notamment en Ligue 1. Afin de ménager ses cadres pour la Ligue des champions, Luis Enrique a souvent fait tourner son effectif en championnat. Et cela a failli coûter cher au club de la capitale, concurrencé par le RC Lens. Une question sur les Rouge-et-Bleu a d’ailleurs fait réagir Pierre Ménès.

En Ligue 1, le PSG a connu une saison en dents de scie. Le club de la capitale a souvent fait tourner son effectif afin de préserver ses cadres pour la Ligue des champions. De ce fait, les Rouge-et-Bleu ont longtemps lutté avec le RC Lens pour la tête du championnat. Un internaute a alors posé une question sur le sujet à Pierre Ménès. Et l’ancien chroniqueur de Canal+ n’a pas manqué d’y réagir.

«Il a fallu gérer les blessures» « Je ne vois pas où le PSG a fait preuve de suffisance en Ligue 1. Ils ont fait tourner de façon excessive parce que la saison dernière s’est terminée le 13 juillet et qu’elle a repris le 7 août. Les mecs n’ont eu que 15 jours de vacances, n’ont pas eu de préparation. Derrière il a fallu gérer les blessures. Fabian Ruiz a été blessé presque trois mois, Dembélé a été blessé presque trois mois, en deux fois Désiré Doué a été blessé presque deux mois, Hakimi a été blessé pendant plus de deux mois » a d’abord expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.