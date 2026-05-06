«Si je devais choisir un endroit, Paris» : Il préfère le PSG au Bayern Munich !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur au Parc des Princes (5-4), le Paris Saint-Germain retrouve le Bayern Munich ce mercredi soir en Bavière, avec l’ambition d’aller décrocher sa place pour la finale de la Ligue des champions. Juan Bernat ne va pas rater cette opposition entre ses deux anciens clubs, lui qui garde un grand souvenir de la capitale française.

Une semaine après le récital au Parc des Princes (5-4), le PSG et le Bayern Munich se retrouvent ce mercredi soir en Bavière pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Une rencontre particulière pour Juan Bernat, qui a évolué durant neuf saisons dans les deux clubs (quatre années en Allemagne, puis cinq années en France). Interrogé par Le Parisien avant le choc, l’Espagnol affiche une préférence.

« A Paris, j’ai vécu de très belles années » « Je dirais Paris. Là-bas, j’ai vécu de très belles années, vraiment. Nous avons aussi disputé une finale de Ligue des champions contre le Bayern (en 2020, NDLR) que nous n’avons pas pu gagner (0-1). C’est vrai que j’ai passé quatre ans à Munich et cinq à Paris, et si je devais choisir un endroit, je resterais à Paris, même si à Munich j’ai aussi vécu de très bons moments », confie Juan Bernat.