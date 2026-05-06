Bayern Munich-PSG : La performance qui peut faire rentrer Safonov dans l'histoire

Pierrick Levallet

Le PSG saura ce mercredi soir s’il disputera une nouvelle finale de Ligue des champions, la deuxième consécutive. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Bayern Munich après l’avoir emporté à l’aller (5-4). Et pour Vincent Moscato, ce choc des demi-finales retour pourrait bien faire basculer la carrière de Matvey Safonov.

Ce mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec son destin. Après l’avoir emporté à l’aller (5-4), le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Bayern Munich pour le compte des demi-finales de la Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu pourraient ainsi disputer une deuxième finale consécutive en cas de bon résultat. Et pour Vincent Moscato, la performance de Matvey Safonov pourrait s’avérer décisive pour la suite de sa carrière.

«Sa carrière va changer du tout au tout si...» « Si Safonov fait un grand match, il rentre définitivement dans les grands gardiens. Il n’y aura pas de juste milieu. S’il sauve son équipe et fait un énorme match, sa carrière va changer du tout au tout. Il va passer d’un mec remplaçant il y a trois mois à une valeur sûre de la Ligue des champions » a confié l’ancien joueur de rugby dans le Super Moscato Show sur RMC.