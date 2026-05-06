Dembélé Ballon d’Or «grâce à Luis Enrique», un célèbre joueur témoigne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au FC Barcelone entre 2017 et 2023, Ousmane Dembélé a connu des moments difficiles en Catalogne, notamment à cause de blessures à répétition. L’international français revit depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, une réussite qu’il doit en partie à Luis Enrique pour Ivan Rakitic, son ancien partenaire chez les Blaugrana.

Pièce maîtresse de la réussite du Paris Saint-Germain la saison dernière, avec notamment le sacre en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a été récompensé pour sa performance (35 buts et 16 passes décisives en 53 matches) en remportant le Ballon d’Or. Et depuis le début de l’année, l’international français est reparti sur les mêmes bases en se montrant décisif contre Chelsea (1 but), Liverpool (2 buts) et le Bayern Munich (2 buts et 1 passe décisive). Pour Ivan Rakitic, son ancien partenaire au FC Barcelone (2017-2020), Luis Enrique y est pour beaucoup dans la métamorphose d’Ousmane Dembélé, qui a connu un passage compliqué en Catalogne à cause de blessures à répétition.

« Luis Enrique l’a rendu encore plus complet, plus discipliné » « Il est toujours positif, souriant et en même temps, c’est un joueur fantastique, témoigne l’ancien milieu croate du Barça pour Le Parisien. Ousmane a franchi un cap grâce à Luis Enrique. Il l’a rendu encore plus complet, plus discipliné et c’est la raison pour laquelle il a atteint un tel niveau. »