Kvaratskhelia - Dembélé : Le «cauchemar» annoncé par Thierry Henry !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG est allé arracher sa qualification pour la finale de la Ligue des champions au terme d'un match d'une haute intensité sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Et pour Thierry Henry, le duo composé de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé représente un vrai cauchemar pour les défenses adverses.

C'est fait, le PSG va disputer une deuxième finale de Ligue des champions de suite. Un an après avoir atomisé l'Inter Milan, c'est cette fois-ci Arsenal que les Parisiens devront défier à Budapest le 30 mai prochain. Pour se hisser une nouvelle fois en finale, le PSG est allé chercher sa qualification à Munich en accrochant le nul (1-1) au terme d'un match durant lequel les hommes de Luis Enrique auront livra une magnifique bataille. Ousmane Dembélé avait ouvert le score très tôt sur un magnifique travail de Khvicha Kvaratskhelia. Thierry Henry est d'ailleurs très impressionné par ce duo.

Henry s'enflamme pour le duo Kvaratskhelia - Dembélé « Quand vous avez deux ailiers qui peuvent vous détruire de différentes manières, c'est un cauchemar pour toutes les défenses. Mercredi soir à l'Allianz Arena, avec le match encore à suspens, on le voit tout de suite : Kvaratskhelia récupère le ballon, fonce sur eux, et distille cette passe parfaite pour qu'Ousmane Dembélé conclut à la troisième minute. Boum 1-0. Ce but précoce a tué l'ambiance et a quasiment scellé le sort du match », lâche la légende des Gunners sur le plateau de CBS Sports avant d'en rajouter une couche.