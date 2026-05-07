Marquinhos a vécu une grosse galère au PSG, un proche raconte : «Il était vraiment abattu»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de son transfert au PSG en 2013, Marquinhos n'était pas au mieux sur le plan physique, et pour cause le défenseur central brésilien souffrait d'une hépatite. Lucas Moura, dont il est devenu très proche au fil des saisons partagées dans le vestiaire du PSG, raconte cette période très délicate traversée par Marquinhos.

Si Marquinhos a fini par devenir une légende du PSG dont il porte le maillot depuis près de 13 ans, le défenseur central de 31 ans a d'abord dû batailler pour gagner sa place au sein du club de la capitale. Il était barré à son arrivée au club par une rude concurrence (Thiago Silva, Alex, David Luiz...) et a dû prendre son mal en patience avant de devenir, au fil des années, un élément indispensable du PSG. Lucas Moura, qui est devenu très proche de Marquinhos avec qui il a évolué au Parc des Princes entre 2013 et 2018, a évoqué le sujet dans les colonnes de L'EQUIPE.

« Pas facile de débarquer dans un nouveau pays » « Notre première rencontre ? C'était dans une pizzeria, sur les Champs-Élysées. Je voulais l'aider à s'intégrer donc j'ai organisé un dîner pour le mettre dans l'ambiance. En fait, je connaissais son grand frère, Luan, qui avait été avec moi au centre de formation de São Paulo. Il a été le trait d'union entre nous. Marquinhos est plus jeune que moi et ce n'est pas facile de débarquer dans un nouveau pays, un nouveau club, une nouvelle équipe où tu ne connais personne. Dans ces cas-là, c'est primordial d'avoir quelqu'un qui te tend la main », raconte Lucas au sujet de Marquinhos. Mais il y a un autre facteur qui a pu expliquer l'intégration compliquée du capitaine du PSG...