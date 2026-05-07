Un PSG «terrifiant», mais Samir Nasri n’a pas été emballé par le choc face au Bayern !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la manche aller (5-4), le Paris Saint-Germain est allé valider sa qualification pour la finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Un match qui restera dans l’histoire du club de la capitale, mais pas dans la mémoire de Samir Nasri, consultant sur Canal+.

Après l’AS Monaco, Chelsea et Liverpool, le Bayern Munich s’est ajouté au tableau de chasse du PSG en cette saison 2025/26. Une année après avoir remporté la première Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale peut rêver d’un incroyable doublé après avoir décroché sa qualification en Bavière mercredi soir (1-1). Un match retour moins impressionnant que l’aller (victoire parisienne 5 à 4) mais qui a tout autant emballé les supporters du PSG. De son côté, Samir Nasri n’a pas pris le même plaisir.

« Je n’ai pas trouvé que c’était un grand match » « Honnêtement, je n’ai pas trouvé que c’était un grand match », a lancé l’ancien joueur de l’OM au micro de Canal+, affichant un avis contraire aux autres consultants de la chaîne cryptée. « Les arrêts de Neuer que vous avez vu fantastiques, moi je ne les ai pas vu. Je trouve par contre que ce PSG-là est terrifiant, car ce PSG est capable de souffrir et bien défendre, a ajouté Nasri. Ça, pour moi, c’est un enseignement car je les ai toujours vu ultra dominateurs, mais j’ai trouvé énormément d’approximations techniques de part et d’autre. Ce soir, c’est un grand match et c’est historique car le PSG fait une deuxième finale consécutive, et très peu de clubs peuvent s’en targuer, mais je ne partage pas votre opinion sur le grand match ».