Un PSG «terrifiant», mais Samir Nasri n’a pas été emballé par le choc face au Bayern !

Vainqueur de la manche aller (5-4), le Paris Saint-Germain est allé valider sa qualification pour la finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Un match qui restera dans l’histoire du club de la capitale, mais pas dans la mémoire de Samir Nasri, consultant sur Canal+.
Après l’AS Monaco, Chelsea et Liverpool, le Bayern Munich s’est ajouté au tableau de chasse du PSG en cette saison 2025/26. Une année après avoir remporté la première Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale peut rêver d’un incroyable doublé après avoir décroché sa qualification en Bavière mercredi soir (1-1). Un match retour moins impressionnant que l’aller (victoire parisienne 5 à 4) mais qui a tout autant emballé les supporters du PSG. De son côté, Samir Nasri n’a pas pris le même plaisir.
« Je n’ai pas trouvé que c’était un grand match »
« Honnêtement, je n’ai pas trouvé que c’était un grand match », a lancé l’ancien joueur de l’OM au micro de Canal+, affichant un avis contraire aux autres consultants de la chaîne cryptée. « Les arrêts de Neuer que vous avez vu fantastiques, moi je ne les ai pas vu. Je trouve par contre que ce PSG-là est terrifiant, car ce PSG est capable de souffrir et bien défendre, a ajouté Nasri. Ça, pour moi, c’est un enseignement car je les ai toujours vu ultra dominateurs, mais j’ai trouvé énormément d’approximations techniques de part et d’autre. Ce soir, c’est un grand match et c’est historique car le PSG fait une deuxième finale consécutive, et très peu de clubs peuvent s’en targuer, mais je ne partage pas votre opinion sur le grand match ».
Luis Enrique évoque un « match de très haut niveau »
De son côté, Luis Enrique estimait avoir vu un « match de très haut niveau ». « Les deux équipes ont amélioré leur manière de défendre. On a démarré de manière très positive. Après avoir marqué, on a eu plus de calme que d’habitude. On n’est pas habitués à défendre mais on a montré quel type d’équipe nous sommes. Cela montre notre niveau, celui des joueurs et de nos supporters », analysait l’entraîneur du PSG en conférence de presse.