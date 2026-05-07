PSG - Arsenal : La prédiction de Bixente Lizarazu pour la finale de Ligue des champions !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le match nul face au Bayern Munich (1-1) mercredi, le PSG a réussi à se qualifier pour une nouvelle finale de Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique défieront Arsenal le 30 mai prochain avec l'objectif d'y triompher une seconde fois. Pour Bixente Lizarazu, ils partiront avec un petit avantage.

Champion d'Europe en titre, le PSG est toujours en course pour tenter de conserver son trophée acquis l'an dernier. Le club de la capitale a encore répondu présent cette saison lors des grands rendez-vous et semble être en mesure de rééditer son exploit. Bixente Lizarazu, qui a observé attentivement la prestation des Parisiens, est assez optimiste concernant les chances parisiennes.

« Le PSG est favori » Alors que les regards sont déjà tournés vers cette finale qui aura lieu dans un peu plus de 3 semaines, le PSG arrivera sans doute avec l'étiquette de grand favori face à Arsenal. « Le PSG est favori même si Arsenal a la meilleure défense de la Ligue des champions. Arsenal défend bien et est solide mais n'a pas la même force de frappe que Paris offensivement. L'avantage est au PSG. Ce ne sera pas simple sur un match mais le PSG est supérieur, surtout en attaque » déclare Bixente Lizarazu à L'Equipe.