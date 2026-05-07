PSG : «Impressionnant», Zaïre-Emery a choqué Lizarazu à une semaine de la liste de Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions après son match nul face au Bayern Munich (1-1). Grâce à l'avantage pris à l'aller, les Parisiens auront une nouvelle chance d'écrire l'histoire. Blessé, Achraf Hakimi était absent pour ce match retour, obligeant Warren Zaïre-Emery à le remplacer. Avec un grand succès selon Bixente Lizarazu.

Aligné en défense à la place d'Achraf Hakimi face au Bayern, Warren Zaïre-Emery a livré une prestation largement satisfaisante qui montre bien que le PSG est prêt à relever tous les défis. L'année dernière, les hommes de Luis Enrique avaient oublié le monde entier en allant décrocher la première Ligue des champions de leur histoire. Le doublé semble largement possible même s'il faudra encore se débarrasser d'Arsenal le 30 mai prochain. Zaïre-Emery, lui, a encore plus marqué des points.

Zaïre-Emery au rendez-vous Déjà très impressionnant depuis des années, Warren Zaïre-Emery n'a que 20 ans mais il a montré qu'il était prêt pour les grands rendez-vous. Le milieu de terrain peut prétendre clairement à un deuxième titre en Ligue des champions et un voyage aux Etats-Unis pour la Coupe du monde qui approche à grands pas. « Zaïre-Emery est impressionnant cette saison. Il a été très bon au milieu à la place de Fabian Ruiz. Il a rempli son rôle et finalement l'absence de Hakimi n'a pas été préjudiciable comme on pouvait le redouter. C'est la force de ce collectif sa capacité d'adaptation » assure Bixente Lizarazu dans L'Equipe.