«Zaïre-Emery le meilleur latéral droit français» : Deschamps est interpellé sur le plateau de L'EQUIPE du Soir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Placé au poste de latéral droit en l'absence d'Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery a livré une énorme prestation face au Bayern Munich mercredi soir (1-1), notamment face au très remuant Luis Diaz. A tel point que désormais, Jérôme Alonzo ne voit pas plus fort que lui à ce poste en France, ce qui en fait donc un candidat naturel à une place de titulaire à la Coupe du monde.

Pendant de nombreuses semaines, l'absence de doublure au poste de latéral droit au PSG a fait parler. Puis Warren Zaïre-Emery est arrivé. Positionné dans le couloir droit de la défense parisienne pendant la longue absence d'Achraf Hakimi en fin d'année dernière, le joueur formé au PSG a impressionné. A tel point que lorsque le forfait du Marocain a été acté pour la demi-finale retour de la Ligue des champions à Munich, personne ne s'est inquiété. A juste titre. Warren Zaïre-Emery a effectivement était monumental face au Bayern mercredi soir faisant passer une très sale soirée à Luis Diaz.

Alonzo veut voir Zaïre-Emery titulaire à la Coupe du monde Par conséquent, à quelques semaines de la Coupe du monde, Jérôme Alonzo estime que Warren Zaïre-Emery doit être titulaire avec les Bleus au poste de latéral droit. « Zaïre-Emery est le meilleur arrière droit français, donc je pense qu'il doit être titulaire à la Coupe du monde. Il a fait une meilleure saison à ce poste que Jules Koundé. Sur les grands matches, il est meilleur que Jules Koundé à ce poste. Et ce soir, il l'a montré aux yeux du monde entier. Donc je pense que Warren Zaïre-Emery doit être titulaire à la Coupe du monde au poste d'arrière droit », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.