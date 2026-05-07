Lucas Chevalier - «Safonov restera le numéro un la saison prochaine» : Son calvaire ne fait que commencer au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La succession de Gianluigi Donnarumma ne s'est pas passée comme prévu. Que ce soit pour son instigateur Luis Enrique ou bien l'heureux élu. L'entraîneur du PSG n'a pas vu en lui un gardien capable d'assurer ce rôle sur la durée et Lucas Chevalier a donc été rétrogradé dans la hiérarchie. Résultat, Matvey Safonov est le nouveau numéro un du Paris Saint-Germain et la donne ne devrait pas évoluer de sitôt...

Il était et demeure le joueur qui a indirectement poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Alors que l'international italien avait été l'un des artisans du succès du PSG en Ligue des champions la saison passée, son entraîneur à Paris Luis Enrique souhaitait avoir à disposition un gardien doté de caractéristiques différentes de celles de « Gigio » et notamment au jeu au pied. C'est pourquoi Lucas Chevalier été recruté au LOSC pour 55M€, bonus compris.

«Chevalier est-il prêt à perdre une saison de plus ou va-t-il demander à partir ?» Néanmoins, ce fut le commencement d'une lente descente aux enfers pour l'international français qui a vécu un déclassement à la fois au PSG et en équipe de France ces derniers temps. Matvey Safonov, ex-doublure de Donnarumma, lui est passé devant. Et il semblerait que la solution ne devrait pas changer pour la saison prochaine d'après Laurent Perrin. « Ce sera sans doute l'un des dossiers de l'été. À moins qu'il se troue en finale, Safonov restera le gardien numéro un la saison prochaine. Chevalier est-il prêt à perdre une saison de plus ou va-t-il demander à partir ? S'il le demande, le PSG va-t-il chercher à le vendre ou à le prêter ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire ».