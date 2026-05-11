La fièvre Lamine Yamal s’empare du clan Marquinhos : La scène d’hystérie chez le capitaine du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain se serait un temps intéressé au profil de Lamine Yamal selon la presse espagnole. Cependant, la jeune star du FC Barcelone âgée de 19 ans est restée en Catalogne où elle s'est bâtie une renommée planétaire sur et en dehors du terrain. Au point où même les enfants de Marquinhos sont entrés dans un état d'hystérie à l'obtention de la carte panini de Yamal pour la Coupe du monde.

A bientôt 19 ans, Lamine Yamal doit être la plus grande jeune star mondiale du football. Le numéro 10 du FC Barcelone champion d'Europe avec l'Espagne à l'Euro 2024 est devenu une référence à son poste. Son aura va au-delà du ballon rond puisqu'il est à l'image d'Ousmane Dembélé et de Zinedine Zidane une égérie Adidas. L'Espagnol est déjà apparu à plusieurs reprises dans des spots publicitaires de la marque à 3 bandes avec la promotion de la chaussure Superstar avec Samuel L. Jackson notamment.

Lamine Yamal, star du FC Barcelone et des pubs d'Adidas Plus récemment, Lamine Yamal a pris part à la publicité d'Adidas The Backyard avec Lionel Messi, Timothée Chalamet, David Beckham, Zinedine Zidane, Jude Bellingham et bien d'autres. A l'approche de la Coupe du monde dont le coup d'envoi sera donné le 11 juin prochain, permettant aux 48 nations de se battre pour le Saint-Graal jusqu'à la finale au MetLife Stadium le 19 juillet, les vignettes Panini sont en circulation, engendrant quelques scènes de liesse au moment de l'ouverture des packs.