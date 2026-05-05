Lamine Yamal : La scène qui a fait halluciner Thierry Henry !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Forfait pour la fin de saison du FC Barcelone à cause d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, Lamine Yamal devrait être présent en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde avec l’Espagne. Thierry Henry espère le voir en très grande forme, lui qui est impressionné par le talent du jeune crack de 18 ans.

A l’approche de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, plusieurs favoris se dégagent pour la victoire finale. Interrogé par le quotidien Marca, Thierry Henry s’est notamment montré impressionné par le jeu de l’Espagne. « Ce qui me fascine, c'est que, quels que soient les joueurs dans leur effectif, l'équipe joue toujours de la même manière : un style attrayant, et il est très difficile de leur prendre le ballon », a confié Thierry Henry, épaté par la star de la Roja : Lamine Yamal.

Thierry Henry espère que Lamine Yamal « sera au top » Victime d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, Lamine Yamal est forfait jusqu’à la fin de la saison mais devrait être de retour à temps pour le Mondial. « J'espère qu'il sera au top, car pour la Coupe du monde, on veut voir les meilleurs à leur meilleur niveau, a indiqué Thierry Henry. Même si c'est moins avantageux pour la France, je veux voir le meilleur Lamine Yamal sur le terrain. On sait que c'est un joueur hors du commun, et il l'a déjà prouvé lors du dernier Euro, remporté par l'Espagne, d'ailleurs. »