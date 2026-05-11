Kylian Mbappé victime de racisme ? Pierre Ménès balance sur son malaise au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé impressionne toujours sur le terrain par ses qualités individuelles mais il a beaucoup de mal à mener son équipe vers les sommets. Tous les faites et gestes de l'attaquant français sont scrutés à la loupe et il est quotidiennement la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Pierre Ménès assure qu'il y a une part de racisme dans cette histoire.

Alors que le Real Madrid traverse une saison difficile qui va se terminer sans titre, Kylian Mbappé est souvent celui qui est visé par la méforme et tout ce qui va mal en général au club. L'attaquant français fait encore polémique malgré lui après la diffusion d'images à la sortie d'un entraînement dans sa voiture où il est en train de rire en plein pendant l'affaire entre Tchouaméni et Valverde. Une pétition est également en ligne demandant son départ, celle-ci ayant déjà récolté quelques dizaines de millions de signatures, des chiffres gonflés. Pour Pierre Ménès, cet acharnement est de trop.

« Mbappé ? C’est qui est sûr c’est qu’il ne doit pas être très heureux en ce moment » Ayant vu sa popularité grimper en flèche à un très jeune âge, Kylian Mbappé est régulièrement ciblé à chacun de ses faits et gestes depuis des années. L'attaquant du Real Madrid, absent lors du Clasico dimanche à cause d'une blessure, a beaucoup de détracteurs sur les réseaux sociaux qui s'en prennent à lui tous les jours. « Mbappé ? Ce qui est sûr c’est qu’il ne doit pas être très heureux en ce moment. Après effectivement, la pétition est totalement truquée et tout le monde voit les ficelles, le racisme sous-jacent surtout en Espagne me paraît également assez évident. Ce qui est extraordinaire, c’est que quand Valverde et Tchouaméni se foutent sur la gueule, on montre Mbappé mort de rire au volant de sa voiture et on fait un amalgame alors qu’on ne sait même pas si les deux images datent de la même journée. On ne sait pas si Mbappé n’avait pas un coup de fil à ce moment-là. Il ne va pas pleurer parce que deux coéquipiers se sont mis dessus » commente Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.