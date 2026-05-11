«Je n’ai pas les mots» : L’inquiétude en Top 14 pour ce joueur, «il va y avoir beaucoup de rumeurs»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche face au Racing 92 (26-24), Matthias Haddad a été victime d’une nouvelle commotion cérébrale, de quoi toucher les membres du club rochelais. Présent face à la presse après la rencontre, Ronan O’Gara avait du mal à cacher son émotion, tout comme Oscar Jegou.

Vainqueur du Racing 92 à Nanterre (26-24), La Rochelle s’est relancée ce dimanche soir en revenant dans les places qualificatives pour la Champions Cup. La rencontre n’a pas été parfaite pour autant pour le club qui a perdu Matthias Haddad au début de la seconde période. Le troisième-ligne a dû être évacué sur civière après un placage adverse, sa tête heurtant la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena. Devant la presse, Ronan O’Gara était marqué en évoquant la nouvelle commotion cérébrale de son joueur.

« Je n’ai pas les mots » « Oui, c’est inquiétant, a déclaré l’entraîneur de La Rochelle, rapporté par Sud-Ouest. Cela va prendre toutes mes pensées ce soir. Je n’ai pas les mots, mais ce que j’ai appris, et que je continue d’apprendre dans le sport professionnel, c’est qu’il faut laisser les experts travailler. Je n’en suis pas un, il va y avoir beaucoup de rumeurs, d’avis différents mais on a la chance, avec Pierre Venayre et Vincent Merling (le directeur général et le président du club, NDLR), d’avoir une structure qui cherche les experts mondiaux pour donner le meilleur traitement à nos joueurs. C’était déjà le cas avec Matthias, ça le sera encore. On en discutera quand une enquête sera faite sur ce qu’il s’est passé ce soir. »