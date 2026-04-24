Uini Atonio : A La Rochelle certains le regrettent encore, «j'aurais aimé pouvoir jouer avec lui»

Axel Cornic

Véritable pilier du XV de France ainsi que du Stade Rochelais, Uini Atonio a été contraint de mettre un terme à sa carrière en janvier dernier, à cause d’un accident cardiaque. Un évènement qui a secoué tout le rugby français, tant le pilier de 36 ans était apprécié, par ses coéquipiers comme par les fans.

Après la Coupe du monde 2023, le staff de Fabien Galthié avait tout fait pour le convaincre de continuer quatre ans de plus. Finalement, on ne le verra pas en Australie en 2027, puisqu’Uini Atonio a vu sa carrière s’arrêter brutalement à cause de problèmes cardiaques. Hors de danger désormais, il profite d’une nouvelle vie toujours à La Rochelle, où il a fait une reconversion express.

Affaire de violences conjugales : Le transfert bouclé par le Stade Français qui fait gronder les supporters ! https://t.co/Ua13bWz21T — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« Franchement, il est hyper solaire, toujours le sourire, toujours à mettre les pièces qu'il faut » Depuis quelques semaines, on peut en effet le voir auprès de l’équipe du Stade Rochelais, puisqu’il a intégré le staff de Ronan O’Gara. Mais certains joueurs auraient bien aimé connaitre Uini Atonio sur le terrain. « Franchement, il est hyper solaire, toujours le sourire, toujours à mettre les pièces qu'il faut. J'aurais aimé pouvoir jouer avec lui » a confié à L’Equipe Andy Timo, qui n’a pas eu cette chance puisqu’il a rejoint le club maritime en cours de saison en provenance du Stade Français.