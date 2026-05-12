«Le message est clair» : L’OM a choisi le remplaçant de Medhi Benatia, ça fait réagir Daniel Riolo !

Un chapitre se ferme et un nouveau va entrer en phase d’écriture. L’imminent départ de Medhi Benatia à la tête de la direction sportive de l’OM devrait engendrer la prise de fonctions de Grégory Lorenzi à l’intersaison. Un changement drastique de méthode entre Benatia et le dirigeant du Stade Brestois, qui envoie un message « clair » d’après Daniel Riolo.
L’Olympique de Marseille est sur le point d’ouvrir une nouvelle page. La saison prochaine, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia, à savoir le trio entraîneur / président / directeur du football n’officiera plus. Les deux premiers cités ont déjà été remplacés par Habib Beye et Alban Juster en attendant la prise de fonctions de Stéphane Richard le 2 juillet prochain. Pour ce qui est de la personne prochainement responsable de la section sportive de l’OM, le choix des hauts décideurs marseillais serait fait.
«Des gens très au courant disaient : ‘c’est fait, il va à Nice’. On l’a attrapé avant la signature»
Si l’on se fie aux informations du correspondant de RMC à Marseille Florent Germain, confirmées par Daniel Riolo pendant l’émission de l’After Foot lundi soir, Grégory Lorenzi va tourner le dos au Stade Brestois où il se trouvait dans l’organigramme depuis 10 ans pour intégrer celui de l’OM. Et ce, bien que l’OGC Nice pensait avoir fait le plus dur dans ce dossier. « Lorenzi à l’OM ? On était au-delà de l’accord verbal avec Nice. On l’a vraiment intercepté sur l’autoroute. Des gens très au courant disaient : ‘c’est fait, il va à Nice’. On l’a attrapé avant la signature ».
«Est-ce que ça envoie le message que l’OM baisse ses ambitions ? Ils vont devenir actifs sur un marché un peu plus français, des joueurs moins chers»
La probable future nomination de Grégory Lorenzi au poste de direction sportif sonne comme une révolution à l’OM au niveau de la politique sportive. Pour Daniel Riolo, cela enverrait un message clair concernant les ambitions de l’Olympique de Marseille et le virage emprunté sur la philosophie de recrutement. « Quel message ça envoie ? Il a un beau CV, est-ce qu’il a un réseau international, je ne sais pas, est-ce que ça envoie le message que l’OM baisse ses ambitions ? Et ils vont devenir actifs sur un marché un peu plus français, des joueurs moins chers. Le message est clair là ».