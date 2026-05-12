«Le message est clair» : L’OM a choisi le remplaçant de Medhi Benatia, ça fait réagir Daniel Riolo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un chapitre se ferme et un nouveau va entrer en phase d’écriture. L’imminent départ de Medhi Benatia à la tête de la direction sportive de l’OM devrait engendrer la prise de fonctions de Grégory Lorenzi à l’intersaison. Un changement drastique de méthode entre Benatia et le dirigeant du Stade Brestois, qui envoie un message « clair » d’après Daniel Riolo.

L’Olympique de Marseille est sur le point d’ouvrir une nouvelle page. La saison prochaine, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia, à savoir le trio entraîneur / président / directeur du football n’officiera plus. Les deux premiers cités ont déjà été remplacés par Habib Beye et Alban Juster en attendant la prise de fonctions de Stéphane Richard le 2 juillet prochain. Pour ce qui est de la personne prochainement responsable de la section sportive de l’OM, le choix des hauts décideurs marseillais serait fait.

«Des gens très au courant disaient : ‘c’est fait, il va à Nice’. On l’a attrapé avant la signature» Si l’on se fie aux informations du correspondant de RMC à Marseille Florent Germain, confirmées par Daniel Riolo pendant l’émission de l’After Foot lundi soir, Grégory Lorenzi va tourner le dos au Stade Brestois où il se trouvait dans l’organigramme depuis 10 ans pour intégrer celui de l’OM. Et ce, bien que l’OGC Nice pensait avoir fait le plus dur dans ce dossier. « Lorenzi à l’OM ? On était au-delà de l’accord verbal avec Nice. On l’a vraiment intercepté sur l’autoroute. Des gens très au courant disaient : ‘c’est fait, il va à Nice’. On l’a attrapé avant la signature ».