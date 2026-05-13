Patrice Evra déballe tout sur Netflix - «Je vais mettre la guillotine Gourcuff» : La menace de Raymond Domenech qui a choqué l’équipe de France à Knysna !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a pris une sérieuse claque sportivement et médiatiquement pendant la Coupe du monde 2010. Netflix a mis en circulation un documentaire qui livre les coulisses et certains témoignages des acteurs de ce Mondial dont le capitaine Patrice Evra qui a révélé une discussion lunaire avec le sélectionneur de l’époque : Raymond Domenech.

Le séjour de l’équipe de France en Afrique du Sud en 2010 a été de courte durée pour le groupe de Raymond Domenech contrairement au Mondial précédent où ses joueurs avaient atteint la finale à Berlin perdue face à l’Italie (1-1 après prolongations puis 3-5 aux tirs au but). A Knysna, les Bleus ont fait parler d’eux, mais pour toutes les mauvaises raisons. A côté de la plaque sportivement parlant, ce sont les problèmes internes qui sont médiatiquement ressortis avec l’exclusion de Nicolas Anelka du groupe après la défaite contre le Mexique en poules (0-2) entraînant une grève des joueurs qui ont refusé de sortir du car pour l’entraînement.

«Oh je sais ce que vous voulez, vous voulez que je sacrifie l'agneau ! Eh bien je vais lui mettre la guillotine» Le tout, dans une ambiance plus qu’électrique entre les joueurs et le staff technique de l’équipe de France avec le craquage du préparateur physique Robert Duverne qui jetait son chronomètre de rage après la succession d’évènements lunaires. D’ailleurs, les membres du vestiaires étaient allés voir Patrice Evra, capitaine de la sélection, pour réclamer une autre approche lors des séances d’entraînements. Et là, Evra restait sous le choc de la tournure prise par la discussion avec l’ex-sélectionneur qu’il explique dans le documentaire Netflix mis en ligne sur la plateforme de streaming ce mercredi intitulé : « Le bus, les Bleus en grève ». « Les gens venaient me voir comme si j'étais la nounou parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur : ‘Pat, va parler avec le coach, on ne fait que de la m*rde, dis-lui de changer ses entraînements’. Là, je vais voir Raymond : ‘Coach...’. ‘Oh je sais ce que vous voulez, vous voulez que je sacrifie l'agneau ! Eh bien je vais lui mettre la guillotine, Gourcuff ne joue pas demain ! ».