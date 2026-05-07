Coupe du monde : Raymond Domenech a «brisé» le rêve d’un joueur de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sélectionneur de l’équipe de France de 2004 à 2010, Raymond Domenech a dirigé les Bleus lors de deux Coupe du monde. Alors qu’on se souvient bien évidemment du fiasco en Afrique du Sud, il y a également eu cette finale perdue contre l’Italie en 2006. Une édition à laquelle Ludovic Giuly n’avait pas été appelé par Domenech malgré ses performances avec le FC Barcelone. De quoi briser l’ex-international français.

Alors que l’équipe de France vise une troisième étoile lors de la Coupe du monde cet été, il y a 20 ans, les Bleus avaient échoué en finale face à l’Italie. Une défaite aux tirs au but marquée par l’expulsion de Zinedine Zidane. En 2006, le FC Barcelone remportait également la Ligue des Champions avec un certain Ludovic Giuly dans ses rangs. Forcément, compte tenu de ses performances, l’ancien Blaugrana pensait être appelé par Raymond Domenech, alors sélectionneur, pour le Mondial. Mais voilà que ça n’a pas été le cas…

« C’est la vie, même si c’est dur à comprendre et à accepter » Ayant rejoint le dispositif de M6 pour commenter la prochaine Coupe du monde, Ludovic Giuly a évoqué son absence avec l’équipe de France en 2006. Laissé sur le côté par Raymond Domenech, il a fait savoir dans des propos accordés à Paris Match : « C’est comme ça. C’est la vie, même si c’est dur à comprendre et à accepter. On brise un rêve d’enfant et de footballeur. Cette non-sélection, on ne la comprend pas et elle est dure à digérer. Mais ça fait partie du foot. Malheureusement, cette année-là, c’est tombé sur moi ».