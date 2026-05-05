Raymond Domenech : «C’était un peu délicat, un peu tendu» avec un joueur de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De 2004 à 2010, l’équipe de France était entraînée par Raymond Domenech. Le moins que l’on puisse dire c’est que le sélectionneur n’a pas laissé un très bon souvenir aux supporters. Il en est également de même pour certains de ses anciens joueurs. C’est le cas de Robert Pirès, qui garde un souvenir quelque peu amer de ses derniers instants chez les Bleus sous les ordres de Domenech.

Champion du monde 98 et vainqueur de l’Euro 2000 avec l’équipe de France, Robert Pirès a disputé 79 rencontres avec les Bleus. Lancé dans le grand bain en 1996 lors d’une rencontre face au Mexique, l’ancien d’Arsenal aura disputé son dernier match en octobre 2004 face à Chypre. Une rencontre qui laisse aujourd’hui un goût amer à Pirès, sorti à la mi-temps par Raymond Domenech, alors sélectionneur de l’équipe de France.

« On peut toujours avoir des désaccords avec son entraîneur ou sélectionneur » Invité au micro d’Europe 1, Robert Pirès est revenu sur sa dernière particulière avec l’équipe de France. Ayant la dent dure contre Raymond Domenech, l’ancien international a confié : « Je garde un souvenir amer de mon dernier match avec Domenech qui me sort en deuxième mi-temps ? On peut toujours avoir des désaccords avec son entraîneur ou sélectionneur. C’est vrai qu’avec Raymond Domenech, c’était un peu délicat, un peu tendu. On était à Chypre, ça se passait plutôt bien, il décide de me sortir à la mi-temps sans aucune explication. Ça s’est terminé comme ça pour moi avec l’équipe de France. Après je n’ai aucun regret, j’ai joué 79 fois pour les Bleus ».