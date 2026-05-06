Le jour où Antoine Griezmann l’a rencontré : Des années plus tard, Thierry Henry réagit à leur vidéo virale en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un champion du monde en a croisé un autre en devenir 20 ans plus tard. C’est l’incroyable lien qui unit Thierry Henry à Antoine Griezmann qui se sont rencontrés en 1998. A l’époque, « Grizou » n’avait que 7 ans, mais il était parvenu à arracher entre autres l’autographe d’Henry pendant une séance d’entraînement de l’équipe de France. Un souvenir déterré par Kate Scott sur CBS Sports mardi soir.

En 1998, année charnière dans l’histoire de l’équipe de France, Thierry Henry était sacré champion du monde avec Zinedine Zidane et toute la clique de France 98 sur les terres françaises. Cette année-là, un entraînement des Bleus avait été ouvert au public à Saint-Jean-d’Ardières. L’occasion pour deux jeunes enfants de prendre leur courage à deux mains et d’aller réclamer des autographes aux joueurs de l’équipe de France.

Sans le savoir, Thierry Henry rencontrait Antoine Griezmann en 1998 Face aux enfants de sept ans, Thierry Henry, Fabien Barthez, Zinedine Zidane, Christian Karembeu, Vincent Candela, Bixente Lizarazu, Robert Pirès ont tous signé le ballon d’Antoine Griezmann et de son jeune copain. 20 ans plus tard, arborant le fameux numéro 7 sur son dos qu’il avait sur ses épaules dans cette vidéo, Griezmann deviendra à son tour champion du monde avec l’équipe de France de Didier Deschamps qui était capitaine de cette génération de 1998.