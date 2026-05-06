Le jour où Antoine Griezmann l’a rencontré : Des années plus tard, Thierry Henry réagit à leur vidéo virale en équipe de France !

Un champion du monde en a croisé un autre en devenir 20 ans plus tard. C’est l’incroyable lien qui unit Thierry Henry à Antoine Griezmann qui se sont rencontrés en 1998. A l’époque, « Grizou » n’avait que 7 ans, mais il était parvenu à arracher entre autres l’autographe d’Henry pendant une séance d’entraînement de l’équipe de France. Un souvenir déterré par Kate Scott sur CBS Sports mardi soir.
En 1998, année charnière dans l’histoire de l’équipe de France, Thierry Henry était sacré champion du monde avec Zinedine Zidane et toute la clique de France 98 sur les terres françaises. Cette année-là, un entraînement des Bleus avait été ouvert au public à Saint-Jean-d’Ardières. L’occasion pour deux jeunes enfants de prendre leur courage à deux mains et d’aller réclamer des autographes aux joueurs de l’équipe de France.
Sans le savoir, Thierry Henry rencontrait Antoine Griezmann en 1998
Face aux enfants de sept ans, Thierry Henry, Fabien Barthez, Zinedine Zidane, Christian Karembeu, Vincent Candela, Bixente Lizarazu, Robert Pirès ont tous signé le ballon d’Antoine Griezmann et de son jeune copain. 20 ans plus tard, arborant le fameux numéro 7 sur son dos qu’il avait sur ses épaules dans cette vidéo, Griezmann deviendra à son tour champion du monde avec l’équipe de France de Didier Deschamps qui était capitaine de cette génération de 1998.
«Il y a bien longtemps (sourire). Wow. C’est incroyable»
28 années sont passées depuis cette première rencontre entre Antoine Griezmann et Thierry Henry. Dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Arsenal et l’Atletico de Madrid mardi soir (1-0), Thierry Henry a vu Kate Scott, la présentatrice de l’émission de CBS Sports de la Ligue des champions, ressortir cette archive. « Un joueur vraiment exceptionnel, que nous avions tous le plaisir de voir jouer. Au fait, devinez qui l’a inspiré ? Regardez, le voilà en train de lui demander un autographe ». Thierry Henry a visionné la vidéo, avec les yeux remplis d’émotions en énonçant les mots suivants. « Il y a bien longtemps (sourire). Wow. C’est incroyable ».
La soirée ne s’est pas bien passée pour Antoine Griezmann qui de par l’élimination de l’Atletico, ne rêvera pas plus grand et d’un titre de champion d’Europe le 30 mai à Budapest.