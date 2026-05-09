PSG - Matvey Safonov : Jérôme Rothen révèle «une demande» inattendue de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Face au Bayern Munich mercredi dernier pour le compte des demi-finales retours de la Ligue des champions, Matvey Safonov a surpris avec le PSG. Le gardien de but russe a dégagé presque la totalité de ses ballons en touche, alors que Luis Enrique nous avait habitué à des relances propres et courtes. Jérôme Rothen n’a alors pas manqué de révéler que ce point était en réalité une demande du coach espagnol.

Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions mercredi dernier. Le club de la capitale a su tenir son avantage obtenu à l’aller en faisant match nul sur la pelouse du Bayern Munich (1-1, 6-5 aux scores cumulés). Mais pendant la rencontre, un détail a surpris pas mal de monde. Matvey Safonov dégageait presque la totalité de ses ballons en touche. Certains critiquaient alors la qualité du jeu au pied du portier russe. Jérôme Rothen a alors révélé qu’il s’agissait en réalité d’une tactique de Luis Enrique, qui nous a pourtant habitué à des relances propres et courtes de la part de son gardien de but.

«C’est juste une consigne» « Par rapport aux autres matchs où les Parisiens relancent court à chaque fois, cette fois, c’était une demande de Luis Enrique. Cela peut paraître surprenant de jeter le ballon comme ça et de le donner à l’adversaire. Quand le ballon va directement en touche cinq, six, sept fois, je me dis que ce n’est pas un problème de pied, c’est juste une consigne » a confié l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.