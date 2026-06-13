Zinedine Zidane approché par deux grands clubs : «Ils lui ont donné carte blanche»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane avait l’embarras du choix ces dernières années puisque plusieurs clubs de prestige, notamment en Premier League, l’ont approché. Marcel Desailly l’a d’ailleurs confirmé en interview et évoque le futur challenge de Zidane avec les Bleus.

Sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, Zinedine Zidane sera le futur sélectionneur de l’équipe de France ! Didier Deschamps quittera ses fonctions après 14 ans de bons et loyaux services au terme de cette Coupe du Monde 2026, et la FFF aurait déjà trouvé un accord avec Zidane. Interrogé par Flashcore, Marcel Desailly a livré son point de vue à ce sujet et se confie notamment le style tactique instauré par Zinedine Zidane dans ses équipes.

« Il pourra imposer sa propre philosophie » « Je pense que Zidane a fait un excellent travail avec le Real Madrid. Mais il n'a pas vraiment eu l'occasion d'exprimer sa philosophie. Je crois qu'il a repris le système mis en place par Benitez avant lui, avec les joueurs qu'il a recrutés. Heureusement, il a apporté sa propre vision du jeu, et cela a fonctionné à merveille. Pour l'équipe nationale, je pense qu'il fera tout son possible pour imposer sa propre philosophie au système, en s'attaquant à la philosophie mise en place par Didier. Je suis certain que quatre ou cinq joueurs, titulaires indiscutables pour Didier, quitteront l'équipe afin de laisser place à une philosophie différente », indique Desailly, même si rien n’a encore été annoncé de manière officielle pour Zidane en équipe de France.