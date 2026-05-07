Kylian Mbappé, sa première rencontre insolite avec Ester Exposito racontée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé et Ester Exposito ne se cachent plus du tout. Si le couple n’a été officialisé par aucun des deux, l’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole révélée dans la série Elite vivent actuellement une belle histoire d’amour. Mais comment tout cela a commencé ? La première rencontre a été racontée et visiblement, ce n’était pas gagné pour Mbappé.

Cela fait maintenant quelques semaines que le couple Kylian Mbappé-Ester Exposito anime la rubrique people. D’habitude discret sur sa vie privée, l’attaquant du Real Madrid a semble-t-il trouvé l’amour dans les bras de l’actrice espagnole, les deux tourtereaux multipliant les moments ensemble comme ça a été le cas dernièrement avec leur virée en Italie. Entre Kylian Mbappé et Ester Exposito, c’est d’ailleurs aujourd’hui l’amour fou. « Leur relation est pour le moment d'une intensité folle. Mbappé est aveuglé par l'amour, complètement aveuglé. Ester Expósito, notre Scarlett Johansson à nous, l'a rendu fou, et il ne se rend même plus compte de ce qui lui arrive. Il ne pense qu'à elle, tellement il est éperdument amoureux », a dit Valeria Ros à l’occasion du podcast El Recreo de RTVE.

« Désolée, je ne sais pas qui vous êtes » La chroniqueuse espagnole a par ailleurs livré une anecdote sur la première rencontre entre Kylian Mbappé et Ester Exposito. C’est ainsi qu’on a pu apprendre que l’actrice… ne connaissait pas l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France. « On le lui a présenté et elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de qui il était. Sa réponse a été : « Désolée, je ne sais pas qui vous êtes » », a fait savoir Valeria Ros.