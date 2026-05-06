Kylian Mbappé absent de la Coupe du Monde ? L’avertissement lancé par Cyril Hanouna : «J’ai des infos…»

Alexis Brunet

Actuellement blessé aux ischios-jambiers depuis le 24 avril, Kylian Mbappé a manqué le dernier match du Real Madrid contre l’Espanyol Barcelone. Le Français pourrait être de retour pour le Clasico face au FC Barcelone ce week-end, mais cela est risqué. Selon Cyril Hanouna, l’attaquant a besoin de prendre du repos, sous peine de louper la Coupe du monde.

Ces derniers temps, Kylian Mbappé fait encore plus parler de lui que d’habitude. Le Français est au cœur d’une polémique pour s’être rendu en Sardaigne avec sa partenaire Ester Exposito alors qu’il est blessé. Ce voyage aurait été autorisé par le Real Madrid, mais cela ne passe pas pour les supporters madrilènes car la Casa Blanca va boucler une deuxième saison consécutive sans titre.

Cyril Hanouna donne des informations sur Kylian Mbappé Certaines rumeurs affirment même que Kylian Mbappé ne serait pas vraiment blessé et qu’il aurait donc menti pour prendre un peu de bon temps. Selon Cyril Hanouna, l’attaquant du Real Madrid serait vraiment mal physiquement. « Il est vraiment blessé et je peux vous dire là le seul truc qu’il doit faire c’est vacances, repos, sinon pas de Coupe du monde », a déclaré l’animateur de télévision dans son émission TBT9. Malheureusement, le Français risque de ne plus souffler très longtemps, car le club espagnol souhaiterait l’incorporer à son groupe pour le Clasico qui aura lieu dimanche soir contre le FC Barcelone.