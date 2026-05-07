Real Madrid : Bagarre, perte de connaissance, hôpital… ce qu’il s’est passé entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde

Après avoir déjà eu une altercation mercredi, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde en ont eu une nouvelle ce jeudi, qui cette fois-ci est allée jusqu’à une bagarre entre les deux hommes. L’Uruguayen a même perdu connaissance et est allé à l’hôpital pour se faire poser des points de suture. Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a fait le récit de ce qu’il s’est passé entre les deux hommes.
À quelques jours du Clasico face au FC Barcelone, le Real Madrid est littéralement en train d’imploser. Mercredi, la presse espagnole faisait état d’une altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, qui a pris une nouvelle tournure ce jeudi. Un nouvel incident s’est produit à l’entraînement entre les deux hommes, avec des conséquences bien plus graves cette fois-ci.
« C’est une vraie bagarre »
« Aurélien Tchouameni a mis un coup, de manière involontaire on va dire, à Federico Valverde, qui n’a pas vraiment apprécié et qui a voulu lui rendre, mais de manière volontaire cette fois. Ils se sont un petit peu invectivés, Arbeloa est intervenu pour calmer le jeu. On pensait que ça en resterait là et qu’on n’y reviendrait pas. Sauf que, aujourd’hui (jeudi), deuxième épisode avec une nouvelle altercation entre les deux hommes », a expliqué Fabrice Hawkins dans le Super Moscato Show sur RMC. « Ce sont des altercations qu’on voit assez régulièrement dans les clubs de foot, mais là ça prend des ampleurs et des proportions beaucoup plus grandes. Au départ, ce qu’il se passe, c’est qu’il y a une petite balayette de Federico Valverde à l’endroit d’Aurélien Tchouameni. Forcément, ça ne plait pas à Aurélien Tchouameni. Arbeloa, l’entraîneur, qui voit que ça va chauffer et que ça peut vraiment monter, décide de calmer un petit peu le jeu en les mettant dans la même équipe. Sauf qu’ils continuent à s’insulter. Ils ont des mots l’un envers l’autre, tout ça, c’est devant témoins. »
« Dans la confusion générale, Federico Valverde tombe au sol et s’ouvre la tête »
C’est là que la situation a dégénéré et que Federico Valverde et Aurélien Tchouameni en sont venus aux mains : « Ils rentrent ensuite aux vestiaires une fois l’entraînement terminé et là ils se battent, tout simplement. Devant leurs coéquipiers, il y a une échauffourée, c’est une vraie bagarre. Les coéquipiers essayent d’intervenir, ce n’est pas simple parce que ce sont quand même deux gaillards. Dans la confusion générale, Federico Valverde tombe au sol et s’ouvre la tête. Il a eu quelques points de suture, il est allé à l’hôpital parce qu’il a perdu connaissance aussi un petit moment. Ça n’a pas duré très longtemps, mais il est quand même allé à l’hôpital. Il est de retour à Valdebebas, donc ça va pour Federico Valverde. » Fabrice Hawkins a indiqué que ni le Real Madrid, ni l’entourage des deux joueurs, n’avaient souhaité commenter cet incident, qui devrait très certainement entraîner des sanctions. « Ça a un petit peu choqué tout le monde parce que ça n’arrive pas si souvent que ça que des joueurs finissent à l’hôpital. On ne veut pas commenter du côté du Real Madrid, ni du côté des deux joueurs que l’on a essayés de joindre. En tout cas, ce que l’on nous fait savoir dans les personnes qui sont plutôt proches du club et très bien renseignées, c’est qu’il y aura quand même une sanction. Donc contexte vraiment très tendu, dans un club qui ne va pas si bien que ça et avant le Clasico dimanche face au Barça », a-t-il ajouté.