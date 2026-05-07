Real Madrid : Bagarre, perte de connaissance, hôpital… ce qu’il s’est passé entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir déjà eu une altercation mercredi, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde en ont eu une nouvelle ce jeudi, qui cette fois-ci est allée jusqu’à une bagarre entre les deux hommes. L’Uruguayen a même perdu connaissance et est allé à l’hôpital pour se faire poser des points de suture. Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a fait le récit de ce qu’il s’est passé entre les deux hommes.

À quelques jours du Clasico face au FC Barcelone, le Real Madrid est littéralement en train d’imploser. Mercredi, la presse espagnole faisait état d’une altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, qui a pris une nouvelle tournure ce jeudi. Un nouvel incident s’est produit à l’entraînement entre les deux hommes, avec des conséquences bien plus graves cette fois-ci.

« C’est une vraie bagarre » « Aurélien Tchouameni a mis un coup, de manière involontaire on va dire, à Federico Valverde, qui n’a pas vraiment apprécié et qui a voulu lui rendre, mais de manière volontaire cette fois. Ils se sont un petit peu invectivés, Arbeloa est intervenu pour calmer le jeu. On pensait que ça en resterait là et qu’on n’y reviendrait pas. Sauf que, aujourd’hui (jeudi), deuxième épisode avec une nouvelle altercation entre les deux hommes », a expliqué Fabrice Hawkins dans le Super Moscato Show sur RMC. « Ce sont des altercations qu’on voit assez régulièrement dans les clubs de foot, mais là ça prend des ampleurs et des proportions beaucoup plus grandes. Au départ, ce qu’il se passe, c’est qu’il y a une petite balayette de Federico Valverde à l’endroit d’Aurélien Tchouameni. Forcément, ça ne plait pas à Aurélien Tchouameni. Arbeloa, l’entraîneur, qui voit que ça va chauffer et que ça peut vraiment monter, décide de calmer un petit peu le jeu en les mettant dans la même équipe. Sauf qu’ils continuent à s’insulter. Ils ont des mots l’un envers l’autre, tout ça, c’est devant témoins. »