Tchouaméni et Valverde en viennent aux mains : Le Real Madrid reçoit un avertissement sur RMC !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans une saison difficile et décevante sur le plan sportif, le Real Madrid doit en plus composer avec un effectif qui n'arrive pas à s'entendre. Et cela va bien au-delà des relations entretenues sur le terrain puisqu'Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en sont venus aux mains. L'Uruguayen est même parti à l'hôpital et cela pourrait avoir de fortes conséquences sur le mercato estival. Pour Vincent Moscato, il faut calmer le jeu.

Alors qu'une bagarre aurait éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde mercredi, on apprend de nouvelles informations heure après heure. L'Uruguayen aurait été obligé de se rendre à l'hôpital après s'être ouvert le crâne après avoir tenté de la jouer dur envers son coéquipier français. Si cet épisode confirme définitivement les problèmes de vestiaire au Real Madrid, pour Vincent Moscato il pourrait être bénéfique pour la suite.

« Il ne faut pas les virer » Alors que les dernières informations rapportent que Federico Valverde avait de mauvaises intentions vis-à-vis d'Aurélien Tchouaméni et aurait tenté de le blesser lors de l'entraînement, son départ aurait même été demandé. Pour Vincent Moscato, il ne faut pas en arriver là. « Ce n'est pas bon, ça va un peu loin. Mais peut-être que cette histoire ça va expurger leurs histoires. C'est sûr que ce n'est pas bien, mais il ne faut surtout pas les virer. Peut-être que ça va s'arrêter là. Ils vont vite comprendre qu'ils ne peuvent pas se battre » déclare-t-il dans le Super Moscato Show sur RMC.