La bagarre entre Tchouaméni et Valverde se termine à l'hôpital : Que doit faire le Real Madrid ?

La rédaction

Une fin de saison noire pour une saison blanche au Real Madrid. Ces dernières heures, deux accrochages entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont déroulés au centre d'entraînement. Résultat ? Une bagarre qui a dégénéré dans le vestiaire avec une chute de l'Uruguayen contraint de se rendre à l'hôpital. Sur Instagram, Federico Valverde a remis les pendules à l'heure dans la foulée de la communication du Real Madrid. Que doit décider le club madrilène ? C'est notre sondage du jour !

Voilà une histoire qui n'aurait jamais dû être divulguée au grand public. C'est le ressenti de Federico Valverde comme ce dernier l'a communiqué sur son compte Instagram par l'intermédiaire d'une Story publiée ce jeudi soir. Après son bref passage à l'hôpital dû à une chute sur une table qui lui a ouvert la tête lors de l'échauffourée avec Aurélien Tchouaméni dans le vestiaire du centre d'entraînement, Valverde a témoigné d'un communiqué officiel du Real Madrid dans lequel il a été stipulé que des « procédures disciplinaires » avaient été ouvertes par le club aux 15 Ligues des champions.

«Procédures disciplinaires ouvertes» au Real Madrid Sur les réseaux sociaux, Federico Valverde a dit stop dénonçant l'existence d'une taupe. « Dans un vestiaire normal, ce genre de choses peut arriver et se règle généralement en interne, sans que cela ne soit rendu public. Il est clair que quelqu’un ici répand des rumeurs, et avec une saison sans titre, où le Real Madrid est constamment sous les projecteurs, tout prend des proportions démesurées ».