Real Madrid : Vinicius Jr accusé, la presse espagnole lâche une nouvelle bombe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Rien ne semble aller du côté du Real Madrid. Alors qu’au cours des dernières semaines, de nombreuses révélations internes ont eu lieu, le club madrilène s’inquiète d’avoir une « taupe » au sein de son vestiaire. Du côté des joueurs, une accusation aurait eu lieu à ce sujet concernant nul autre que Vinicius Jr. Explications.

Le vestiaire du Real Madrid en pleine implosion ? Depuis plusieurs semaines, l’atmosphère régnant au sein du vestiaire madrilène est plus que maussade. Ce jeudi, la presse espagnole et plus précisément MARCA a lâché une véritable bombe en révélant qu’une bagarre aurait éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Si les deux joueurs ont ensuite nié cette altercation, l’Uruguayen aurait été transporté vers l’hôpital le plus proche… En attendant, le Real Madrid est en pleine chasse à la taupe.

Une taupe traquée au Real Madrid Car depuis plusieurs semaines, de nombreuses informations autour du vestiaire ont fuité dans la presse. Comme l’indique El Pais, le club merengue s’inquiète de « la présence dans le vestiaire de plusieurs personnes qui ont intérêt à ce que les conflits soient rendus publics ». Forcément, certaines accusations ont déjà pu avoir lieu, mais d’après les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo, le vestiaire madrilène et notamment les joueurs sont persuadés que Vinicius Jr serait l’auteur de ces révélations, non pas auprès des médias, mais auprès d’Alvaro Arbeloa directement !