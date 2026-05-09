«Mbappé a fait beaucoup de sacrifices pour réaliser son rêve» : Le Real Madrid évoque son départ du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du PSG, quittait Paris pour le Real Madrid. Un club que le Bondynois rêvait de rejoindre depuis son plus jeune âge. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur Alvaro Arbeloa a rappelé les efforts consentis par l’attaquant français pour signer dans la capitale espagnole.

Blessé ces derniers temps, Kylian Mbappé vit une deuxième saison difficile au Real Madrid. Très critiqué pour son attitude sur le terrain, l’attaquant français est pris pour cible. Arrivée en 2024 en Espagne, l’ancienne star du PSG n’est toujours pas parvenue à gagner la Ligue des Champions tandis que le 30 mai prochain, son ancien club aura l’occasion de remporter une deuxième C1 consécutive depuis son départ… Quoi qu’il en soit, le Real Madrid continue de défendre son numéro 10, à l’image d’Alvaro Arbeloa. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur madrilène, questionné sur Mbappé, a rappelé les sacrifices consentis par ce dernier pour signer.

« Mbappé a fait d'énormes efforts pour jouer au Real Madrid, nous le savons tous » « Il avait tout au PSG. Mbappé a fait d'énormes efforts pour jouer au Real Madrid, nous le savons tous. Il a dû faire beaucoup de sacrifices pour réaliser son rêve, car nous l'avons tous vu enfant dans le survêtement du Real Madrid. Je sens que j'ai toute mon autorité. Les joueurs du Real Madrid, comme tous les autres, doivent sentir que l'entraîneur a l'autorité, quel que soit son nom. Il faut le respecter. C'est le plus important pour un joueur », a ainsi indiqué Alvaro Arbeloa, également interrogé sur le sourire de Mbappé à la sortie de l’entraînement jeudi.