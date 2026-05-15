Transfert de Julian Alvarez : La première annonce officielle du PSG au sujet du mercato estival !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG en vue du prochain mercato estival, Julian Alvarez enflamme la presse espagnole depuis quelques jours. L'intérêt du club de la capitale envers le buteur argentin de l'Atlético de Madrid semble s'approfondir au fil du temps, mais de son côté, Luis Campos a fait une annonce très claire au sujet du mercato, et le directeur sportif du PSG calme le jeu.

À quoi faut-il s'attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Plusieurs rumeurs ont été évoquées dans la presse ces derniers jours avec Federico Valverde (Real Madrid), Gabriel Mec (Grêmio) ou encore Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou). Mais le nom qui revient le plus dans l'actualité mercato du PSG est bel et bien celui de Julian Alvarez (26 ans), le buteur argentin de l'Atlético de Madrid, dont le profil plairait fortement à Luis Enrique. Une opération qui s'avèrerait relativement couteuse pour le club francilien, mais de son côté, Luis Campos préfère calmer le jeu en ce qui concerne le recrutement estival.

« On n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato » Interrogé au micro de Ligue 1 + mercredi soir après la victoire du PSG sur la pelouse du RC Lens (2-0), synonyme de nouveau titre de champion de France, le directeur sportif a affirmé de manière officielle qu'il n'avait pas encore activé la moindre piste pour le mercato : « C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ca veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato », a confié Luis Campos.