OM - Départ de Mason Greenwood : Voici le transfert qui ne verra pas le jour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'Olympique de Marseille et Mason Greenwood, l'histoire pourrait-elle vraiment s'arrêter au cours de l'été ? Il est question d'un éventuel départ de l'attaquant anglais dans les médias au vu de la tournure prise par les évènements bien qu'il ait publiquement ouvert la porte à une continuité dans la cité phocéenne. Cependant, un transfert serait totalement exclu pour une destination précise.

En deux saisons, Mason Greenwood a empilé les buts à l'Olympique de Marseille. En 80 apparitions sous le maillot olympien, l'Anglais a fait trembler les filets à 48 reprises. Un joli ratio pour celui qui dû partir en exil après avoir battu et violé sa compagne Harriet Robson qui est par la suite devenu la mère de ses deux enfants. L'enfant prodige de l'académie de Manchester United s'en est allé en prêt à Getafe avant d'être transféré pour 31,6M€ à l'OM à l'été 2024 avec 40% de l'indemnité de son transfert à la revente pour les Red Devils.

«Aujourd’hui, la réalité est que l’OM est en position de force par rapport à Mason Greenwood» Malgré ses statistiques, Mason Greenwood ne semble pas avoir pléthore de possibilités sur le marché des transferts si son départ de l'OM venait à se concrétiser à l'intersaison. Pendant cette imminente période de marcato, l'ex-buteur des Three Lions ne devrait pas pouvoir retrouver le championnat anglais et qu'en est-il du reste des grands championnats européens ? C'est presque le désert comme l'a souligné Thomas Bonnavent. « Aujourd’hui, la réalité est que l’OM est en position de force par rapport à Mason Greenwood. Il y a une situation financière qui va devoir être géré cet été et avec seulement 40 % du transfert qui va repartir à Manchester United, le marché de Mason Greenwood n’est pas aussi large que prévu ».