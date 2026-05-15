F1 : «Max pourrait partir puis décider de revenir», la drôle de théorie sur l’avenir de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mécontent en ce début de saison 2026, Max Verstappen pourrait décider de se retirer de la Formule 1. Ancien directeur d’Alpine (2022-2023), Otmar Szafnauer estime quant à lui que le champion néerlandais pourrait effectivement quitter le circuit, avant de revenir à la compétition plus tard lorsque les réglementations lui conviendront.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Le quadruple champion du monde ne parvient pas à occulter sa frustration vis-à-vis des nouvelles réglementations. Et selon De Telegraaf, le champion néerlandais n’écarterait pas la possibilité de prendre sa retraite en fin de saison ! Un choix qui divise les observateurs. Mais pour l’ancien directeur d’Alpine Otmar Szafnauer, Verstappen pourrait tout simplement partir pour mieux revenir, comme d’autres champions ont pu le faire avant lui.

« Je pense que la Formule 1 bénéficie du fait qu’un tel talent roule dans la discipline » « Max est un talent générationnel, et je pense que la Formule 1 bénéficie du fait qu’un tel talent roule dans la discipline. Ce serait une perte s’il partait. Peut-être que quelque chose comme le retour des V8 dans quelques années pourrait le retenir. Encore une fois, c’est un talent générationnel. Même les autres pilotes diraient qu’il fait partie des meilleurs sur la grille aujourd’hui, sinon le meilleur. Et à mon avis, il est le meilleur », a ainsi confié Szafnaeur dans des propos relayés par Next-Gen Auto.