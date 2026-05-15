F1 : Un champion du monde s’inquiète pour Lewis Hamilton, «ça m’interpelle sur son état mental» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé chez Ferrari en 2025, Lewis Hamilton n’a pas connu des débuts faciles au sein de l’écurie italienne, loin de là. Pour le champion du monde 2009 Jenson Button, le Britannique a parfois affiché des signaux très inquiétants concernant son état mental, notamment à travers ses messages radio parfois lourds de sens. Explications.

En 2026, Lewis Hamilton a retrouvé des couleurs. Car l’année dernière, le septuple champion du monde a vécu un véritable cauchemar pour sa première saison chez Ferrari. En deçà des attentes, le Britannique a dû se relever afin de ne pas sombrer. Pour Jenson Button, certains messages dévoilés par Hamilton ont laissé traduire des signaux de faiblesse assez conséquents.

« Franchement, cela m’interpelle sur son état mental » « En tant que pilotes, nous sommes imparfaits. Nous avons des insécurités, et cela vaut pour n’importe quel pilote. Quand j’entends Lewis à la radio l’an dernier chez Ferrari, lorsqu’il pose une question et qu’on ne lui répond pas, il réagit en disant : ’Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ?’ Franchement, cela m’interpelle sur son état mental. Pourtant, c’est un septuple champion du monde. Le niveau de confiance qu’il devrait avoir devrait être hors normes. Mais les insécurités reviennent malgré tout », a ainsi confié le champion du monde 2009 dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Button a également évoqué le cas de Max Verstappen.