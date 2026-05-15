F1 : Lewis Hamilton sur le déclin, son remplaçant chez Ferrari est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que plus à l'aise dans sa Ferrari cette saison que l'année dernière, Lewis Hamilton n'est pas encore revenu au somment de son art. Et pour Ralf Schumacher, cela n'arrivera d'ailleurs jamais. Le frère du septuple champion du monde de Formule 1 pense donc que Ferrari doit désormais lancer Oliver Bearman.

Après une première saison très poussive chez Ferrari, Lewis Hamilton attendait 2026 avec impatience. Mais bien que le septuple champion du monde semble beaucoup plus à l'aise avec la Scuderia, il n'est pas encore au niveau de Charles Leclerc. Et Ralf Schumacher est persuadé que la situation ne pourra plus s'inverser. Par conséquent, le frère de Micheal Schumacher estime qu'il est désormais temps pour Lewis Hamilton de prendre sa retraite et de laisser sa place à Oliver Bearman.

Schumacher veut voir Bearman à la place d'Hamilton « Lewis Hamilton est évidemment dans une meilleure position cette année. Mais il n’aura probablement aucune chance face à Leclerc sur le long terme. C’est comme ça. Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont vécu une période merveilleuse en Formule 1. Mais je pense qu’il est temps pour eux de quitter le cockpit à la fin de l’année et de donner une chance aux jeunes », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'en rajouter une couche.