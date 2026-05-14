L'avenir de Max Verstappen inquiète un ancien pilote : «Nous avons besoin de lui en F1»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison 2026, Max Verstappen connaît des résultats très en dessous de ses espérances. Le pilote néerlandais n'apprécie pas les nouvelles règlementations et n'hésite pas à le faire savoir régulièrement. Le quadruple champion du monde de 28 ans a souvent évoqué le fait qu'il ne se voyait pas forcément rester en Formule 1 jusqu'à ses 40 ans. Mark Webber, ancien pilote australien, s'inquiète.

Auteur d'un début de saison 2026 laborieux, Max Verstappen n'est pas en mesure de jouer les premiers rôles en Formule 1 pour le moment. Le Néerlandais n'a inscrit que 26 points lors des 4 premières courses et pointe seulement à la 7ème place du classement. Très critique envers les changements apportés à cette discipline depuis des mois, certains estiment qu'il pourrait prendre une terrible décision pour la Formule 1 si les choses restent ainsi. Mark Webber assure que ce serait une catastrophe de le perdre.

Max Verstappen apporte beaucoup à la Formule 1 Ces dernières années, la Formule 1 a réussi à réunir un public de plus en plus large en partie grâce aux performances de Max Verstappen, vainqueur de 4 titres consécutifs. Sans le pilote néerlandais, la Formule 1 n'aurait pas la même saveur d'après Mark Webber, présent sur le circuit entre 2002 et 2013. « Naturellement, Red Bull aimerait que Max reste. C’est incroyablement facile à prédire. De manière holistique, en regardant l’ensemble du sport, quand vous avez quelqu’un comme lui, les personnages comme Verstappen sont ce dont le sport a besoin. Nous avons besoin de ces gens-là. Les gens allument la télévision à cause de Max Verstappen, et Liberty le sait. Les équipes le savent. Il est important » déclare-t-il d'après des propos rapportés par RN365.