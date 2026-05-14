F1 : «Ça me choque un peu», un ancien pilote dévoile le secret de Max Verstappen !

Pierrick Levallet

S’il ne se bat plus vraiment pour les premières places en F1 depuis le début de saison, Max Verstappen a dominé la discipline d’une main de maître pendant quelques années. Un ancien pilote s’est d’ailleurs permis de dévoiler le secret du quadruple champion du monde pour rester au sommet face à ses adversaires.

Cette saison, Max Verstappen ne se bat pas vraiment pour les premières places. Le quadruple champion du monde a plusieurs fois montré son mécontentement face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le pilote de Red Bull a toutefois dominé la discipline d’une main de maître entre 2022 et 2024. Juan Pablo Montoya s’est d’ailleurs permis de dévoiler le secret du Néerlandais.

«C’est aussi pour ça que Max est aussi fort» « Quand je me réveillais le matin, je réfléchissais à comment battre tout le monde. Il faut être égoïste. Honnêtement, ça me choque un peu. Aujourd’hui, ils jouent tous au padel ensemble, ils sont très amis, ils vont dîner ensemble... C’est aussi pour ça que Max est aussi fort, parce qu’il ne joue pas à ça. La relation entre Verstappen et Bortoleto ? Mais si Bortoleto avait une voiture compétitive, est-ce que cette amitié serait encore la même ? Vous pensez vraiment que si Bortoleto le serre un peu en piste, Max va se dire : ‘Je ne vais pas tenter un dépassement agressif comme avec les autres’ ? Allez... » a confié l’ancien pilote passé par Williams et McLaren dans des propos rapportés par F1i.