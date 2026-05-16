Équipe de France : Zidane et Deschamps ont tout tenté pour ce crack, il les a recalés !

Alexis Brunet

C’est un dossier qui a tenu en haleine l’équipe de France pendant plusieurs mois. Alors qu’il pouvait choisir d’évoluer avec les Bleus chez les A, Ayyoub Bouaddi a finalement décidé de représenter le Maroc. Pourtant, de nombreux acteurs auraient tout tenté pour lui faire choisir la France, dont Didier Deschamps ou bien encore Zinédine Zidane.

Vendredi, le feuilleton a pris fin. Courtisé par le Maroc et par l’équipe de France pour évoluer chez les A, Ayyoub Bouaddi a finalement décidé de représenter les Lions de l’Atlas, qui ont officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué. « La Fédération Royale Marocaine de Football a reçu aujourd'hui la décision de la Chambre du Statut des Joueurs du Tribunal Arbitral du Sport de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), rendue le 15 mai 2026, acceptant la demande de la Fédération Royale Marocaine de Football concernant le changement de nationalité sportive du joueur Ayyoub Bouaddi, joueur de l'équipe française de Lille, qui devient officiellement et immédiatement éligible pour représenter l'équipe nationale marocaine dans diverses compétitions internationales. »

Zidane a tenté d’influencer le choix de Bouaddi Alors qu’il s’est imposé déjà depuis deux saisons comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, Ayyoub Bouaddi était donc au cœur d’une belle bataille entre la France et le Maroc. Les Bleus ne voulaient pas laisser passer un tel talent et ils avaient d’ailleurs mis les moyens pour qu’il ne choisisse pas les Lions de l’Atlas. Selon le compte X Sports Zone, Zinédine Zidane avait même tenté d’influencer la décision du Lillois. « Sans tous les problèmes administratifs il aurait été sélectionné depuis bien longtemps par le Maroc. Zidane, DD, Létang, plusieurs acteurs ont tout essayé pour qu’il se ravise et choisisse la France. Pour le coup, la volonté du joueur était très claire depuis l’hiver dernier. »