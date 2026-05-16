Habib Beye débarque à l’OM : Un choix «totalement dingue» de Medhi Benatia !

Alexis Brunet

En février dernier, l’OM avait choisi Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi qui avait quitté son poste en cours de saison. Le technicien français avait quitté Rennes quelques jours plus tôt, et l’un de ses derniers matchs avec la formation bretonne était justement une défaite 3-0 en Coupe de France contre Marseille. Cela n’avait toutefois pas empêché Medhi Benatia de le recruter.

Dimanche soir, l’OM disputera son dernier match de la saison à domicile. Un match qui pourrait être le dernier tout court avec Marseille pour Habib Beye, car le technicien de 48 ans est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelques jours. Hasard du calendrier, il affrontera le Stade Rennais pour tenter d’arracher une place en Ligue Europa, son précédent club avant Marseille.

« C'est totalement dingue » Quelques jours avant d’arriver à l’OM, Habib Beye avait d’ailleurs joué l’un de ses derniers matchs avec le Stade Rennais contre Marseille en Coupe de France. La formation bretonne s’était inclinée 3-0, mais cela n’avait pas freiné Medhi Benatia, qui a fait venir l’ancien coach du Red Star dans le sud de la France. Une décision qui a énormément étonné le journaliste Mathieu Grégoire, qui s’est exprimé pour le média Football Club de Marseille. « Beye, en une semaine, il passe d'un club qui est en échec, qui était encore plus en échec que le club dans lequel il arrive. Je n'ai jamais vu un entraîneur qui se prend 3-0 le mardi et qui signe dans ce club. C'est totalement dingue. Je pense que c'est un pur choix de Medhi Benatia, ce n'est pas Pablo Longoria, ça c'est clair. »