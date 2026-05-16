Habib Beye débarque à l’OM : Un choix «totalement dingue» de Medhi Benatia !

En février dernier, l’OM avait choisi Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi qui avait quitté son poste en cours de saison. Le technicien français avait quitté Rennes quelques jours plus tôt, et l’un de ses derniers matchs avec la formation bretonne était justement une défaite 3-0 en Coupe de France contre Marseille. Cela n’avait toutefois pas empêché Medhi Benatia de le recruter.
Dimanche soir, l’OM disputera son dernier match de la saison à domicile. Un match qui pourrait être le dernier tout court avec Marseille pour Habib Beye, car le technicien de 48 ans est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelques jours. Hasard du calendrier, il affrontera le Stade Rennais pour tenter d’arracher une place en Ligue Europa, son précédent club avant Marseille.
« C'est totalement dingue »
Quelques jours avant d’arriver à l’OM, Habib Beye avait d’ailleurs joué l’un de ses derniers matchs avec le Stade Rennais contre Marseille en Coupe de France. La formation bretonne s’était inclinée 3-0, mais cela n’avait pas freiné Medhi Benatia, qui a fait venir l’ancien coach du Red Star dans le sud de la France. Une décision qui a énormément étonné le journaliste Mathieu Grégoire, qui s’est exprimé pour le média Football Club de Marseille. « Beye, en une semaine, il passe d'un club qui est en échec, qui était encore plus en échec que le club dans lequel il arrive. Je n'ai jamais vu un entraîneur qui se prend 3-0 le mardi et qui signe dans ce club. C'est totalement dingue. Je pense que c'est un pur choix de Medhi Benatia, ce n'est pas Pablo Longoria, ça c'est clair. »
« C'est un Padawan avec son apprenti »
Mathieu Grégoire a d’ailleurs fait d’autres révélations sur l’arrivée d’Habib Beye à l’OM. Selon le journaliste, c’est une décision qui vient seulement de Medhi Benatia, qui voulait faire venir un entraîneur qu’il pourrait contrôler. « Au club, que ce soit Medhi Benatia ou Benjamin Arnaud, qui est un peu son bras droit juridique, ils sont très très bien avec Classico, les agents d'Habib Beye. Il y a cette proximité qui facilite le dossier, et Benatia l'avait déjà mis dans sa liste d'entraîneurs, mais plutôt en septième ou huitième position en 2024 quand ils prennent De Zerbi. Et il se dit clairement qu'il va pouvoir avoir un entraîneur qu'il va pouvoir contrôler. Et cette relation de pouvoir est très importante pour Benatia. Il y a un rapport de domination. C'est un Padawan avec son apprenti. » Finalement, le padawan comme l’apprenti devraient quitter Marseille dans les prochaines semaines.