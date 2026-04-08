Mercato - PSG : Son transfert à 28,5M€ vire à l'échec, le coupable est désigné

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG est aujourd'hui l'un des plus grands clubs en Europe, mais voilà que ça n'empêche pas la formation parisienne de connaitre des échecs dans son recrutement. Au cours des dernières années, il y a des joueurs qui n'ont pas réussi à Paris. A qui la faute dans ces cas-là ? Voilà qu’un ancien attaquant du PSG a été vivement pointé du doigt.

Ce mercredi soir, Liverpool se déplaçait sur la pelouse du PSG en Ligue des Champions et forcément, la rencontre était particulière pour Hugo Ekitike. Aujourd’hui chez les Reds, l’attaquant français est passé par le PSG il y a quelques années. En 2022, au sortir d'une belle saison à Reims, Ekitike avait posé ses valises à Paris, étant recruté par le club de la capitale pour près de 28,5M€. Mais voilà qu’il n’a pas réussi à se faire une place dans l'effectif parisien et pour cause, Hugo Ekitike a dû faire face à la concurrence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Ce prochain transfert est une «certitude» à Paris ? https://t.co/Cf1MTxq8EN — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Il n'avait pas la bonne attitude » Hugo Ekitike au PSG, ça aura donc été un échec. Mais qui est le fautif dans cette histoire ? Le club de la capitale ? L’international français ? Au micro de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a accusé… Hugo Ekitike : « A qui la faute de son passage raté ? Lui. S’il y a bien un club où je suis au courant de pas mal de choses, dans les attitudes, dans ce qu'il a montré, je pense qu'il n'avait pas la bonne attitude du joueur qui était là pour passer un cap au PSG. Je ne suis pas dur ».