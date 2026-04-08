Mercato - PSG : Son transfert à 28,5M€ vire à l'échec, le coupable est désigné

Le PSG est aujourd'hui l'un des plus grands clubs en Europe, mais voilà que ça n'empêche pas la formation parisienne de connaitre des échecs dans son recrutement. Au cours des dernières années, il y a des joueurs qui n'ont pas réussi à Paris. A qui la faute dans ces cas-là ? Voilà qu’un ancien attaquant du PSG a été vivement pointé du doigt.
Ce mercredi soir, Liverpool se déplaçait sur la pelouse du PSG en Ligue des Champions et forcément, la rencontre était particulière pour Hugo Ekitike. Aujourd’hui chez les Reds, l’attaquant français est passé par le PSG il y a quelques années. En 2022, au sortir d'une belle saison à Reims, Ekitike avait posé ses valises à Paris, étant recruté par le club de la capitale pour près de 28,5M€. Mais voilà qu’il n’a pas réussi à se faire une place dans l'effectif parisien et pour cause, Hugo Ekitike a dû faire face à la concurrence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.
« Il n'avait pas la bonne attitude »
Hugo Ekitike au PSG, ça aura donc été un échec. Mais qui est le fautif dans cette histoire ? Le club de la capitale ? L’international français ? Au micro de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a accusé… Hugo Ekitike : « A qui la faute de son passage raté ? Lui. S’il y a bien un club où je suis au courant de pas mal de choses, dans les attitudes, dans ce qu'il a montré, je pense qu'il n'avait pas la bonne attitude du joueur qui était là pour passer un cap au PSG. Je ne suis pas dur ».
« Il a subi »
Pointant donc du doigt Hugo Ekitike, Jérôme Rothen a ensuite ajouté : « Qu’est-ce qu'il a fait ? Rien. Il a subi. Pour essayer de gratter du temps avec ces 3 monstres, Messi, Neymar et Mbappé, tu dois avoir une attitude sur les entraînements qui est nickel, tu dois te battre, tu dois montrer que tu as envie. Sauf que lui très vite, il est arrivé avec un statut qu'il ne méritait pas et ce n'est pas de sa faute, ça a été un poids pour lui. Le salaire a été multiplié par je ne sais plus combien... L’adaptation n’est pas simple dans ces cas là ».