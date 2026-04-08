Mercato - PSG : Un Parisien retenu malgré ses galères avec Luis Enrique, «il faut qu’il s’accroche»

Axel Cornic

Les choix récents du Paris Saint-Germain sur le mercato, n’ont pas vraiment convaincu. Et c’est notamment le cas avec Luis Enrique, dont les choix ont souvent été critiqués, mais qui sembla voir tranché dans le vif avec l’un des dossiers les plus chauds du moment.

Seulement quelques semaines après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire, le PSG a choqué tout le monde. Le choix a en effet été fait de placer sur la liste des transferts Gianluigi Donnarumma, pourtant l’un des meilleurs éléments de l’équipe. A sa place, c’est Lucas Chevalier qui est arrivé du LOSC pour près de 50M€, mais il a rapidement disparu de la circulation.

60M€ : Le PSG a encore la possibilité de prendre un gros chèque ! https://t.co/Fmiua2bb0m — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« S’il fallait partir tout de suite après une saison qui ne faut pas considérer comme un échec… » Le Français n’est en effet plus titulaire dans les cages du PSG, puisque Luis Enrique a décidé de miser sur Matveï Safonov. Et ça fait évidemment beaucoup parler, avec certains qui assurent que Chevalier devrait déjà quitter Paris. Mais ce n’est pas le cas de Christophe Lollichon. « Lucas Chevalier a signé un contrat de 5 ans il me semble. S’il fallait partir tout de suite après une saison qui ne faut pas considérer comme un échec… C’est une saison d’apprentissage au très haut niveau » a expliqué le célèbre coach des gardiens, sur RMC. « Être gardien dans une équipe de très haut niveau, ce n’est pas facile. Donc il faut s’accrocher ? Je pense qu’il faut s’accrocher. Et j’espère qu’il y a surtout un dialogue honnête et transparent vis-à-vis des deux gardiens. Le potentiel de Chevalier est très important pour s’exprimer au très haut niveau ».