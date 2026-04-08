«Je veux te faire venir au PSG» : Le transfert négocié dans une mythique salle de concert parisienne… et ça a marché !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il est devenu l’un des joueurs préférés des supporters du Paris Saint-Germain, qui n’ont pas oublié la cascade de buts inscrits durant ses années au club. Son histoire dans la capitale a débuté de manière originale, avec une première prise de contact à l’Olympia, une salle mythique de la ville.

Avant Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic et Neymar, Pedro Miguel Pauleta dominait le classement des meilleurs buteurs au Paris Saint-Germain avec 109 réalisations au cours de ses cinq saisons. Avant de débarquer dans la capitale, le Portugais connaissait déjà la Ligue 1 pour avoir évolué trois années aux Girondins de Bordeaux. En 2003, le PSG s’était alors attaché ses services après avoir lancé une première offensive depuis… l’Olympia !

Kylian Mbappé face à un «problème» à cause de son père ? https://t.co/F9quLhyhH0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Pauleta interpellé à l’Olympia C’est en effet au sein de la mythique salle de concert parisienne que Pedro Miguel Pauleta a discuté pour la première fois avec un dirigeant du PSG. « C’était à l’Olympia, aux Trophées UNFP en 2003. J’avais reçu mon trophée (meilleur joueur du championnat de France, ndlr) et à la fin de la cérémonie, j’étais en train de partir. Là je croise un Monsieur qui me dit : “Je veux te faire venir à Paris“. A l’époque, je ne connaissais pas encore Francis Graille (président entre 2003 et 2005), donc il me dit ça et cela s’arrête ici. Après effectivement, le PSG a pris contact avec Bordeaux », avait raconté l’ancien international portugais dans un entretien accordé au site Virage en 2018.