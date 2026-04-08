«Il se plante», ce joueur est en galère au PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique reçoit Liverpool au Parc des Princes, et ce, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce rendez-vous au sommet, un joueur de Luis Enrique est en grande difficulté. Ce qui pourrait lui porter préjudice contre les Reds.

Tombeur de Chelsea en barrage de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a composté son billet pour les quarts de finale. Opposé à Liverpool, les hommes de Luis Enrique vont accueillir les Reds ce mercredi soir, avant de se déplacer à Anfield mardi. Avant le coup d'envoi de ce grand rendez-vous, Christophe Lollichon s'est prononcé sur le niveau et la forme actuelle de Matvey Safonov, et ce, dans l'émission Rothen s'enflamme.

«C'est un surdoué» : Ce joueur du PSG qui choque tout le monde ! https://t.co/gE2jhmrSkb — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

«On va peut-être atteindre des limites» « C'est un bon gardien, même très bon au niveau européen. Au niveau de la Ligue des champions, on va peut-être - je dis bien peut-être - atteindre des limites, mais il a des atouts. Il y a aussi des choses où il doit performer un peu plus comme le domaine aérien, son jeu au pied et sa lecture des situations. C'est difficile de parler des gardiens quand on ne sait pas comment ils travaillent, il faut faire preuve de discernement », a affirmé Christophe Lollichon, l'ancien entraineur des gardiens de Chelsea, avant de poursuivre.