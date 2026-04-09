500M€ pour se faire humilier contre le PSG, ça ne passe pas du tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenant du titre en Ligue des champions, le PSG est toujours en course pour le back-to-back après sa victoire contre Liverpool mercredi soir en quart de finale aller au Parc des Princes (2-0). Mais la prestation des Reds a clairement facilité la tâche des Parisiens comme on le souligne en Angleterre.

L'été dernier, Liverpool avait décidé de largement chambouler son effectif en investissant pas moins de 500M€ sur le mercato. Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jérémie Frimpong et Florian Wirtz sont les recrues phares de l'été des Reds. Mais globalement, ce recrutement s'avère être un échec comme en témoigne la prestation des hommes d'Arne Slot mercredi soir au Parc des Princes face au PSG qui s'est imposé 2 à 0 et prend une options pour la qualification en demi-finale de la Ligue des champions, ce qui pousse l'ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, a poussé un coup de gueule.

🚨🚨 Jamie Carragher 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : « 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗘𝗫𝗖𝗘𝗟𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗥𝗘́𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗥𝗣𝗢𝗢𝗟 𝗖𝗘 𝟮-𝟬. (😭)



Ça aurait dû être 5 ou 6 !



C'était comme regarder une équipe d'une division inférieure.



Le gouffre entre les 2 équipes… » 😱 pic.twitter.com/dlUIgGoyMP — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2026

Liverpool, le mercato raté « C’était comme regarder un match entre des équipes de divisions différentes. L’écart entre les deux équipes était criant. Liverpool a dépensé 450 millions de livres (environ 500M€) cet été, sûrement plus que ce qu’a dépensé le PSG. Voir ce résultat est inquiétant », a-t-il lancé au micro de CBS Sports après la rencontre. De son côté, Luis Enrique était évidemment très satisfait mais regrettait les occasions manquées.