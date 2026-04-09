500M€ pour se faire humilier contre le PSG, ça ne passe pas du tout !

Tenant du titre en Ligue des champions, le PSG est toujours en course pour le back-to-back après sa victoire contre Liverpool mercredi soir en quart de finale aller au Parc des Princes (2-0). Mais la prestation des Reds a clairement facilité la tâche des Parisiens comme on le souligne en Angleterre.
L'été dernier, Liverpool avait décidé de largement chambouler son effectif en investissant pas moins de 500M€ sur le mercato. Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jérémie Frimpong et Florian Wirtz sont les recrues phares de l'été des Reds. Mais globalement, ce recrutement s'avère être un échec comme en témoigne la prestation des hommes d'Arne Slot mercredi soir au Parc des Princes face au PSG qui s'est imposé 2 à 0 et prend une options pour la qualification en demi-finale de la Ligue des champions, ce qui pousse l'ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, a poussé un coup de gueule.
Liverpool, le mercato raté
« C’était comme regarder un match entre des équipes de divisions différentes. L’écart entre les deux équipes était criant. Liverpool a dépensé 450 millions de livres (environ 500M€) cet été, sûrement plus que ce qu’a dépensé le PSG. Voir ce résultat est inquiétant », a-t-il lancé au micro de CBS Sports après la rencontre. De son côté, Luis Enrique était évidemment très satisfait mais regrettait les occasions manquées.
«C’était comme regarder un match entre des équipes de divisions différentes»
« Tu penses que c'est le football, c'est comme ça. Il y a des moments où tu peux faire mieux pour gagner de plus de buts mais c'est comme ça. Il faut l'accepter et savoir qu'on a fait un très bon match contre l'une des meilleures équipes d'Europe, Liverpool. Ils ont montré que physiquement et techniquement, ils sont une équipe très forte. On a eu de la patience, on a eu de la tranquillité, je pense qu'on a fait un match à la hauteur de nos supporters. Et aujourd'hui, on a pu voir encore une fois quel type de supporters nous avons. Être à la hauteur de nos supporters, c'est très difficile. Mais cette connexion équipe-supporters, je pense qu'elle a fonctionné. On est très contents de ce qu'on a fait tous ensemble aujourd'hui », confiait-il en conférence de presse.