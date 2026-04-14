Mercato - OM : Mason Greenwood, la condition qui peut le faire quitter Marseille ?

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, beaucoup d’observateurs voient Mason Greenwood partir lors du prochain mercato estival, bien que ce dernier ne se soit pas exprimé sur son avenir. L’ailier âgé de 24 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2029, mais une condition pourrait le pousser à quitter Marseille.
En attendant de savoir s’il pourra compter sur les revenus de la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM se prépare tout de même à voir plusieurs de ses joueurs partir, à commencer par Leonardo Balerdi. Six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, l’international argentin (11 sélections) et le club sont déjà d’accord pour se séparer à la fin de la saison.
Plusieurs départs déjà attendus à l’OM
« Des joueurs forcément sur le départ à l’OM ? Le premier d’entre eux c’est Leonardo Balerdi. Un départ programmé et quasi inéluctable en fin de saison. Il lui reste deux ans de contrat, mais les deux parties sont d’accord pour acter la fin de l’aventure du défenseur présent depuis 2020. L’OM espère récupérer de l’argent, entre 25 et 30M€, pour son défenseur argentin », a déclaré le journaliste Arnaud Valadon ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Greenwood voudra-t-il rester s’il n'y a pas de Ligue des champions ? »
« En défense toujours, Benjamin Pavard, prêté par l’Inter avec une option d’achat à lever évaluée à 15M€. Même cas pour Vermeeren, le jeune belge prêté par Leipzig, là l’option est à 20M€. En fin de contrat, on retrouve Nadir qui va partir. Il y aura des retours de prêt comme le jeune d’Arsenal arrivé cet hiver Nwaneri », a ajouté Arnaud Valadon. La situation de Mason Greenwood, que beaucoup voient quitter l’OM, est plus incertaine et la qualification en Ligue des champions pourraient être décisive : « Et puis les inconnues, la plus grande valeur marchande de l’effectif, Mason Greenwood, sous contrat jusqu’en 2029. Mais voudra-t-il rester s’il n'y a pas de Ligue des champions ? Et d’ailleurs, sans la manne financière de la C1, est-ce que l'OM sera capable de conserver ses plus gros salaires comme Höjbjerg ou Kondogbia. »