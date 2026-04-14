Mercato - OM : Mason Greenwood, la condition qui peut le faire quitter Marseille ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, beaucoup d’observateurs voient Mason Greenwood partir lors du prochain mercato estival, bien que ce dernier ne se soit pas exprimé sur son avenir. L’ailier âgé de 24 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2029, mais une condition pourrait le pousser à quitter Marseille.

En attendant de savoir s’il pourra compter sur les revenus de la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM se prépare tout de même à voir plusieurs de ses joueurs partir, à commencer par Leonardo Balerdi. Six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, l’international argentin (11 sélections) et le club sont déjà d’accord pour se séparer à la fin de la saison.

«Il n’ira pas», l’OM peut déjà dire adieu à ce directeur sportif ! https://t.co/4GIIS2zuGd — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Plusieurs départs déjà attendus à l’OM « Des joueurs forcément sur le départ à l’OM ? Le premier d’entre eux c’est Leonardo Balerdi. Un départ programmé et quasi inéluctable en fin de saison. Il lui reste deux ans de contrat, mais les deux parties sont d’accord pour acter la fin de l’aventure du défenseur présent depuis 2020. L’OM espère récupérer de l’argent, entre 25 et 30M€, pour son défenseur argentin », a déclaré le journaliste Arnaud Valadon ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC.