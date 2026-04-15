Ousmane Dembélé sur le départ ? La réaction du PSG : «Ce n’est pas un problème»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les discussions se poursuivent en coulisses entre le PSG et Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat du Ballon d'Or 2025, qui parait encore loin d'être actée. D'ailleurs, si l'on en croit les révélations d'un journaliste de L'EQUIPE, le PSG se prépare déjà à l'éventualité de perdre Dembélé et ne semble pas alarmé par ce scénario.

Ousmane Dembélé et le PSG, stop ou encore ? L'attaquant français de 28 ans, actuellement sous contrat jusqu'en 2028 avec le club de la capitale, négocie depuis déjà plusieurs mois une prolongation de contrat avec ses dirigeants, mais aucun accord n'a encore été trouvé à ce jour avec le clan Dembélé. La question du salaire poserait notamment problème, le PSG refusant de commettre les mêmes erreurs que celles commises avec Kylian Mbappé par le passé. Et la possibilité d'un départ est donc évoquée pour le Ballon d'Or 2025...

Mercato - PSG : Le prochain phénomène du club déjà ciblé sur le marché ? https://t.co/uCyVipvTEI — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

L'avenir de Dembélé encore très flou Au micro de La Chaine L'EQUIPE, le journaliste Loïc Tanzi a évoqué toute la complexité de la situation pour Ousmane Dembélé au PSG : « C’est toujours pareil, c’est le marché. Ça dépend de ce qu’Ousmane Dembélé aura sur la table. Je mets l’Arabie Saoudite de côté parce qu’il aura plus d’argent là-bas quoi qu’il arrive. Mais je ne sais pas, si imaginons, un Real Madrid arrive demain et met 3M€ (par mois), est-ce qu’il se dira qu’il préfère 2M€ au PSG ou 3M€ au Real Madrid ? Ce sont des informations que nous n’avons pas encore parce qu’il n’a pas les contrats sur la table », explique-t-il dans un premier temps.