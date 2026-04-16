Mercato - PSG : Ibrahim Mbaye risque de vivre un été très agité, départ en vue ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente de prolonger le contrat d’Ibrahim Mbaye. Cela n’est toujours pas fait et forcément l’hypothèse d’un départ de l’attaquant de 18 ans prend de l’ampleur. Cette possibilité n’est clairement pas à mettre de côté, d’autant plus que l’international sénégalais dispose de plusieurs intérêts venus de formations anglaises.

Il y a quelques années, le PSG ne comptait pas forcément sur ses jeunes issus du centre de formation. Le club de la capitale préférait recruter des stars, mais les choses ont changé. Le champion de France leur donne beaucoup plus d’importance et certains se sont fait une place au sein de l’effectif de Luis Enrique, à commencer par Ibrahim Mbaye.

Mercato - PSG : Une vengeance à 50M€ se prépare au FC Barcelone ? https://t.co/pP972dnkZX — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Mbaye pourrait quitter le PSG cet été Preuve que le PSG apprécie Ibrahim Mbaye, il souhaiterait lui faire prolonger son contrat qui arrive à échéance en juin 2028. D’après les informations de RMC Sport, les négociations sont toutefois en train de stagner et l’hypothèse que le Sénégalais quitte Paris dans les prochains mois n’est pas à exclure. Dernièrement, L’Équipe annonçait d’ailleurs qu’Aston Villa et Manchester City avaient un œil sur lui.